Ustası babası patronu abisi çıkmıştı aileye ikinci DNA şoku

ADANA'da Faruk Ünal'ın yaptırdığı DNA testinde 54 yıl sonra ustası bildiği şahsın babası, patronu bildiği şahsın ise ağabeyi olduğunun ortaya çıkmasının ardından, ağabeyinin de yaptırdığı DNA testinde aynı sonuç çıktı

Yüreğir ilçesi Akıncılar Mahallesi'nde 58 yıl önce evli ve 3 çocuğu olan Ayşe Çelik, S.N. adlı kişinin evine kocasıyla birlikte kiracı olarak geldi. İddiaya göre, Çelik bu arada gönlünü evli ve 6 çocuğu olan ev sahibi S.N.’ye kaptırdı. Çift yasak aşk yaşamaya başladı. Bu arada, Çelik’in art arda iki erkek çocuğu dünyaya geldi. Çocuklar olduktan sonra Ayşe Çelik’in kocası Ömer Ünal çıkan dedikodular nedeniyle eşini ve çocuklarını terk etti. Twitter

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Ayşe Çelik 5 çocuğuyla tek başına kaldı. Bu arada, çocuklara ev sahibi S.N. sahip çıktı. İnşaat malzemeleri satan S.N. Çelik’in çocukları Faruk Ünal (54) ve diğerlerini iş yerinde çalıştırdı. S.N. bir süre sonra da Faruk Ünal’ı, oğlu R.N.'nin fabrikasında 1987 yılında işe girdirdi. Twitter

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S.N. 2005 yılında hayatını kaybederek Ali Hocalı Mezarlığında toprağa verildi. Faruk Ünal da hayatı boyunca hep yanlarında olan S.N.’nin hayatını kaybetmesine çok üzüldü. Ünal’ın annesi de 2011 yılında hayatını kaybetti. Annesinin vefatından sonra Ünal’a çevredeki yaşlı vatandaşlar "Annen ve S.N. aşk yaşadı siz de ondan sonra dünyaya geldiniz bu adamın çocuğu olabilirsiniz bunu bir araştırın" dedi. Twitter

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