Usta şarkıcıdan Sıla'ya şok: Şarkımı mahvetmiş

Geçtiğimiz günlerde dinleyiciyle buluşanan ve birçok sanatçının Cem Karaca için bir araya geldiği 'Merhaba Gençler 2018' albümünde Sıla 'Sen de Başını Alıp Gitme' şarkısını seslendirdi.

Şarkının müziğinde imzası olan Nil Burak, "Şarkımı mahvetti” sözleriyle Sıla'yı eleştirdi.

EN KÖTÜ SILA OKUDU, ŞARKIMI MAHVETTİ: Hürriyet yazarı Cengiz Semercioğlu'nun yazısına göre 69 yaşındaki Burak şu ifadeleri kullandı: “Bugüne kadar bu şarkıyı Cem Karaca ve Suavi de dahil olmak üzere 10-12 kişi seslendirdi. Okuyanlar içinde en kötüsü Sıla oldu. Bütün prosedürleri yerine getirdiler, hatta Sıla’nın okuyacağını duyunca çok sevindim. Sıla çok iyi bir yorumcu, benim de sevdiğim bir isim. Ama her şarkı dura dura, nefes ala ala okunmaz. Sen de Başını Alıp Gitme’yi öyle okumuş Sıla. Şarkımı mahvetti”