Usta sanatçıya büyük vefasızlık!

Atilla Özdemiroğlu’nun sanat camiasında bir çok dostu olmasına rağmen törene katılımın düşük olmaması herkesi üzdü. Sözcü'nün haberine göre; anmaya katılan isimler, “Atilla Özdemiroğlu'nun anmasının olacağını herkese iletmemize rağmen kimsenin katılmaması üzüntü verici. Ailenin aranmaması ise üzüntümüzü ikiye katladı" dedi.Besteci, yorumcu ve müzik yapımcısı Ali Kocatepe'nin de yer aldığı Özdemiroğlu'nun anması okunan dualarla son buldu.