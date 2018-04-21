Usta sanatçıya büyük vefasızlık!

20 Nisan 2016 tarihinde hayatını kaybeden besteci, söz yazarı ve müzisyen, dün mezarı başında anıldı. Törene usta sanatçının ailesinin yanı sıra az sayıda ismin katılmış olması dikkatlerden kaçmadı. Ölümüyle sanat camiasını yasa boğan Atilla Özdemiroğlu, vefatının ikinci yıldönümünde Zincirlikuyu Mezarlığı'nda bulunan kabri başında anıldı.
Atilla Özdemiroğlu’nun sanat camiasında bir çok dostu olmasına rağmen törene katılımın düşük olmaması herkesi üzdü. Sözcü'nün haberine göre; anmaya katılan isimler, “Atilla Özdemiroğlu'nun anmasının olacağını herkese iletmemize rağmen kimsenin katılmaması üzüntü verici. Ailenin aranmaması ise üzüntümüzü ikiye katladı" dedi.Besteci, yorumcu ve müzik yapımcısı Ali Kocatepe'nin de yer aldığı Özdemiroğlu'nun anması okunan dualarla son buldu.
Atilla Özdemiroğlu'nın kızı Yaprak Özdemiroğlu'nun üzgün hali dikkatlerden kaçmadı.
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