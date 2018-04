Usta sanatçıdan ölümle pençeleşen Mutlu Kaya'ya büyük ayıp!

Bir televizyon kanalındaki ses yarışmasıyla tanınan ve Sibel Can'ın destek verip parlattığı hatta güzel gözlerinden dolayı 'Yerli Adriana' lakabı bile takılan Mutlu Kaya'dan haber var. Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde eski erkek arkadaşının silahlı saldırısında ağır yaralanan Mutlu Kaya, sahneye çıkma hayaliyle yaşama bağlandı. Mutlu Kaya, "Her gün bir kadının öldürüldüğünü, bıçaklandığını ya da kafasından vurulduğunu televizyondan izliyorum. Onları her gördüğümde yeniden vurulmuş gibi oluyorum" dedi.

SİBEL CAN "VELİAHTIM" DEMİŞTİ: Sibel Can, Mutlu Kaya'yı takımına katmak için Diyarbakır'a gitmiş ve çalıştığı okul kantininde ziyaret etmişti. Can, ayrıca genç yarışmacı için "veliahtım" demişti. Kötü haberi alan Sibel Can Instagram sayfasında Muıtlu Kaya'nın fotoğrafını paylaşmış ve altına "Benim güzel Mutlu kızım nasıl kıydılar sana. Çok üzgünüm. Yarışma sayesinde tanıdığım, binlerce pırlanta kızımızdan biri olan Mutlu'nun sağlık durumu şu anda çok kritik. Acil şifalar diliyorum. Dualarımızı eksik etmeyelim.." notunu düşmüştü.