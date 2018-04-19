Usta sanatçıdan ölümle pençeleşen Mutlu Kaya'ya büyük ayıp!

''SAHNEYE ÇIKACAĞIM'': Yoğun bakımdan ilk çıktığında ne boynunu tutabildiğini ne de konuşabildiğini ifade eden Mutlu Kaya, sözlerini şöyle sürdürdü: "Sonra gün geçtikçe tamamıyla kendi mücadelemle birçok şey başardım. Adım atıyorum, konuşuyorum, türkü söylemeye çalışıyorum. Birçok aktiviteyi yapmaya çalışıyorum. Ben Türkiye'nin kızıyım, Türkiye'deki herkes beni çok seviyor. Aylar da yıllar da geçse ben mücadeleme devam edeceğim ve o sahneye çıkacağım."