Usta sanatçıdan ölümle pençeleşen Mutlu Kaya'ya büyük ayıp!

Bir televizyon kanalındaki ses yarışmasıyla tanınan ve Sibel Can'ın destek verip parlattığı hatta güzel gözlerinden dolayı 'Yerli Adriana' lakabı bile takılan Mutlu Kaya'dan haber var. Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde eski erkek arkadaşının silahlı saldırısında ağır yaralanan Mutlu Kaya, sahneye çıkma hayaliyle yaşama bağlandı. Mutlu Kaya, "Her gün bir kadının öldürüldüğünü, bıçaklandığını ya da kafasından vurulduğunu televizyondan izliyorum. Onları her gördüğümde yeniden vurulmuş gibi oluyorum" dedi.
SİBEL CAN "VELİAHTIM" DEMİŞTİ: Sibel Can, Mutlu Kaya'yı takımına katmak için Diyarbakır'a gitmiş ve çalıştığı okul kantininde ziyaret etmişti. Can, ayrıca genç yarışmacı için "veliahtım" demişti. Kötü haberi alan Sibel Can Instagram sayfasında Muıtlu Kaya'nın fotoğrafını paylaşmış ve altına "Benim güzel Mutlu kızım nasıl kıydılar sana. Çok üzgünüm. Yarışma sayesinde tanıdığım, binlerce pırlanta kızımızdan biri olan Mutlu'nun sağlık durumu şu anda çok kritik. Acil şifalar diliyorum. Dualarımızı eksik etmeyelim.." notunu düşmüştü.
''SAHNEYE ÇIKACAĞIM'': Yoğun bakımdan ilk çıktığında ne boynunu tutabildiğini ne de konuşabildiğini ifade eden Mutlu Kaya, sözlerini şöyle sürdürdü: "Sonra gün geçtikçe tamamıyla kendi mücadelemle birçok şey başardım. Adım atıyorum, konuşuyorum, türkü söylemeye çalışıyorum. Birçok aktiviteyi yapmaya çalışıyorum. Ben Türkiye'nin kızıyım, Türkiye'deki herkes beni çok seviyor. Aylar da yıllar da geçse ben mücadeleme devam edeceğim ve o sahneye çıkacağım."
KONUŞMAKTA İLERLEME KAYDETTİ: Uğradığı silahlı saldırıda ağır yaralanan ve hastaneden taburcu olduktan sonra maddi imkansızlık dolayısıyla tedavisini sürdüremeyen Mutlu Kaya, azmiyle sağlığına kavuşacağına inanıyor. Bazen tekerlekli sandalye aracılığıyla bazen de ailesinin desteğiyle evde dolaşan zaman zaman ayağa kalkarak küçük adımlarla yürümeye çalışan Kaya, konuşmakta büyük ilerleme kaydetti. Bir gün sahnede şarkı söylemenin ve sevenleriyle buluşmanın hayalini kuran Kaya, tam teşekküllü bir hastanede tedavi olmak istiyor.
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