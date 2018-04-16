Usta oyunu Tunceli’de yoğun ilgi gördü!

Sinema ve Tiyatro oyuncusu Ahmet Yenilmez’in yazıp yönettiği 2. Abdülhamid Han’ın hayatının anlatıldığı "Usta" oyunu Ziraat Bankası’nın sponsorluğunda Tunceli'de sahnelendi. Vali/Belediye Başkan V. Tuncay Sonel, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Vedat Çolak, 4. Komanda Tugay Komutanı Albay Feridun Bircan, Vali Yardımcısı Akın Zor ve diğer protokolünün de izlediği “Usta” oyununa Tunceli halkı yoğun ilgi gösterdi.



Abdülhamid Han’ın şehzadelik döneminden başlayıp son zamanlarına kadar olan süreyi anlatan oyunda kızı Ulviye'nin bir kaza sonrası yanmasının ardından 'ben böyle çaresiz iken halkım ne yapar bu durumda' diyerek faaliyete geçen Şişli Etfal hastanesinin açılışı anlatıldı.



Oyun sonunda Vali/Belediye Başkan V. Tuncay Sonel, Ahmet Yenilmez ve sahnelen oyuna gösterilen ilgiden dolayı seyircilere teşekkür etti.Çekilen hatıra fotoğrafı sonrası program sona erdi.