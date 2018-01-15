Usta oyuncu Turan Özdemir hayatını kaybetti!

Usta oyuncu Turan Özdemir hayatını kaybetti!

Yaşamını Bodrum'da sürdüren Dondurmam Gaymak filminin unutulmaz oyuncusu Turan Özdemir'in Kanal D'de yayınlanan Dostlar Mahallesi'ndeki rolü için bulunduğu Beykoz'daki evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği öğrenildi. Ortaçeşme mahallesindeki evinde yaşama veda eden Özdemir’in cenazesi olay yeri incelme ekipleri tarafından yapılan incelmelerin ardından Beykoz Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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Usta oyuncu Turan Özdemir hayatını kaybetti!

TURAN ÖZDEMİR KİMDİR?: Turan Özdemir, 10 Kasım 1952 tarihinde Muğla'nın Yatağan ilçesinde doğmuştur. Annesinin adı Suzan, abisinin adı Esat'tır. Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü'nden mezun olduktan sonra İzmir Devlet Tiyatrosu'nda görev aldı. Bir süre İzmir Devlet Tiyatrosu'nda görev yaptıktan sonra, ardından İstanbul'a yerleşti.2001 yılından itibaren kamera karşısına geçerek bir çok sinema filminde görev aldı.

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Usta oyuncu Turan Özdemir hayatını kaybetti!

Turan Özdemir, oyuncu kadrosu Muğlalı vatandaşlardan oluşan ve çekimleri de yine Muğla'da gerçekleştirilen Dondurmam Gaymak adlı sinema filminin başrol oyuncusu bu filmle ünlendi. Pis Yedili dizisinde öğretmen Hasan Paşa karakterini canlandırmaktadır. Turan Özdemir, reklam filmi ve dizilerde de rol almasının yanında, seslendirme sanatçılığı yapmaktadır. Turan Özdemir, bir sakız markasının reklamlarında da oynadı. 10 Haziran 2006 tarihinde 13. Altın Koza Film Festivali'nde en iyi erkek oyuncu ödülünü aldı.

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Usta oyuncu Turan Özdemir hayatını kaybetti!

21 Mayıs 2010 günü Muğla'nın Ortakent beldesinde yolun üzerindeki kedinin ezilmesini önlemeye çalışırken bir motosikletin çarpması sonucu ağır yaralandı. Beyin kanaması geçiren sanatçı 9 Haziran 2010 gününe kadar yoğun bakımda kaldı. Turan Özdemir, Müzeyyen hanım ile evli olup Ezgi adında biri kız, 2 çocuk babasıdır.

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