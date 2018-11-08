Usta oyuncu Şener Şen'den itiraf: Sinemayı asla istemedim!

"Sınır Tanımayan Fikirler" temasıyla gerçekleştirilen programın onur konuğu 77 yaşındaki Şener Şen oldu. Usta oyuncu açılış konuşmasına yaşının 77 olduğunu belirterek, "İnsan, hayatını kendi dizayn etmiyor. Yaşam şartlarınız, geldiğiniz çevre ve hangi ailede doğacağınıza da siz karar vermiyorsunuz. Tabii ki ileride kişiliğinizi etkileyen olayların kaynağı aile, anne, baba, çevre ve bulunduğunuz ortam."
"Babamın işi nedeniyle Adana'dan 1950'lerde buraya, Türkiye'nin ilk gecekondu semti Zeytinburnu'na geldik. Bir fabrika kuruluyordu. Babamın esas mesleği marangozluk ama aynı zamanda fabrikada ustalık da yapıyor. Öyle, bir fabrikanın kuruluşu için geldik." şeklinde konuştu.
1963 yıllarında öğretmenlik yapan usta oyuncu Şen, "Aradan geçen süre zarfında, ciddi bir hayat mücadelesi vardı. Maddi olarak çok ferah bir aileden gelmediğimiz için küçük yaşta her işi deneme, çalışma, hayatta kalma mücadelesi verdik." diye konuşmasına devam etti.
"SİNEMAYI ASLA İSTEMEDİM" Uzun yıllar Yeşilçam'da yer almamasının nedeninin babasının yaşadığı zorluklar olduğunu vurgulayan Şen, "Sinemaya sonra başlamamın nedeni babamdır. Sinemayı asla istemedim hayatım boyunca. Yardımcı roller oynadığı için parasını pek alamazdı.
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