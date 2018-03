Usta Oyuncu Ercan Yazgan Son Yolculuğuna Uğurlandı

Usta oyuncunun oğlu Can, babasının tabunun başından ayrılmadı. Usta oyuncunun naaşı, namazdan önce cami avlusuna getirildi. Yazgan'ın tabutunun üzerine Fenerbahçe bayrağı konuldu. Ercan Yazgan'ın oğlu Can Yazgan cami avlusunda taziyeleri kabul etti. Can Yazgan, "Beyninde pıhtı atması sonucu komplikasyonlar oluştu. O şekilde kendisini kaybettik" dedi.