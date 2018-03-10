Usta Oyuncu Ercan Yazgan Son Yolculuğuna Uğurlandı

Geçen hafta felç geçirerek hastaneye kaldırılan 71 yaşındaki usta oyuncu Ercan Yazgan, önceki gün hayatını kaybetmişti. Bizimkiler dizisinde 'Kapıcı Cafer', Kaygısızlar dizisinde 'Memnun' karakteriyle sevenlerinin gönlünde taht kuran usta sanatçı için Üsküdar Şakirin Camii'nde ikindi namazını müteakip cenaze töreni düzenlendi. Üsküdar Şakirin Camii'nde düzenlenen cenaze törenine Yazgan'ın ailesi, Bizimkiler dizisindeki rol arkadaşları ve çok sayıda meslektaşı katıldı.
Usta oyuncunun oğlu Can, babasının tabunun başından ayrılmadı. Usta oyuncunun naaşı, namazdan önce cami avlusuna getirildi. Yazgan'ın tabutunun üzerine Fenerbahçe bayrağı konuldu. Ercan Yazgan'ın oğlu Can Yazgan cami avlusunda taziyeleri kabul etti. Can Yazgan, "Beyninde pıhtı atması sonucu komplikasyonlar oluştu. O şekilde kendisini kaybettik" dedi.
Yazgan'ın manevi kızı Buket Dereoğlu güçlükle ayakta duruyordu. Dereoğlu, babasının herkese çok iyi davrandığını hayattaki en iyi insanlardan biri olduğunu anlatarak, şunları kaydetti:
"Babamın şimdiye kadar kimseye yanlışını görmedim. Babam bir okul gibidir, çok şey öğrenirsiniz ondan hem mesleki anlamda hem insanlık anlamında. Çok doğru bir felsefeye sahiptir, kendine has yaşadı her zaman. İnsanlara olan saygısı ve sevgisi hiçbir zaman değişmedi. Hiçbir zaman kimseyi ayırmadı. Vefat etmeden 2 gün önce gördüm onu. Beni gördüğünde öptüm yanaklarını ve yüzünü. Babamla birbirimize baktık ve beni görünce çok sevindi. Yorgun olduğu için son dönemde hiçbir televizyon projesinde yer almadı."
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