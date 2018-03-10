Usta Oyuncu Ercan Yazgan Son Yolculuğuna Uğurlandı

"Babamın şimdiye kadar kimseye yanlışını görmedim. Babam bir okul gibidir, çok şey öğrenirsiniz ondan hem mesleki anlamda hem insanlık anlamında. Çok doğru bir felsefeye sahiptir, kendine has yaşadı her zaman. İnsanlara olan saygısı ve sevgisi hiçbir zaman değişmedi. Hiçbir zaman kimseyi ayırmadı. Vefat etmeden 2 gün önce gördüm onu. Beni gördüğünde öptüm yanaklarını ve yüzünü. Babamla birbirimize baktık ve beni görünce çok sevindi. Yorgun olduğu için son dönemde hiçbir televizyon projesinde yer almadı."