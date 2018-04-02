Usta oyuncu Dursun Ali Sarıoğlu hayatını kaybetti

"Çat çat çat, kel Behzat!" ve "Yaşasın kötülük!" replikleriyle tanınan mafya babası "Kel Behzat" karakteriyle ekranların karşısına çıkan tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Dursun Ali Sarıoğlu, kalp krizi nedeniyle 81 yaşında yaşamını yitirdi.

Usta oyuncu Dursun Ali Sarıoğlu hayatını kaybetti

Usta oyuncu Dursun Ali Sarıoğlu'ndan acı haber geldi. Sarıoğlu kalp krizi nedeniyle 81 yaşında hayatını kaybetti. Dursun Ali Sarıoğlu, "Çat çat çat, kel Behzat!" ve "Yaşasın kötülük!" replikleriyle tanınan mafya babası "Kel Behzat" karakteri, 1996 yılında rol aldığı "Tatlı Kaçıklar" adlı dizideki "Tarumar" adlı mafya babası karakteri ve "Yasemince" programında canlandırdığı komiser karakteriyle hafızalara kazınmıştı.

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Usta oyuncu Dursun Ali Sarıoğlu hayatını kaybetti

DURSUN ALİ SARIOĞLU KİMDİR?: Ekonomik nedenlerle ilköğretimden sonra eğitim alamayan Dursun Ali Sarıoğlu, 10 yaşlarındayken İstanbul'a gelerek vasıfsız çocuk işçi olarak birçok işte çalıştı. 1960'lı yılların ikinci yarısında açılan bir tiyatro oyunculuğu sınavından başarıyla çıkarak çeşitli tiyatro topluluklarında 30 civarında rolde oynadı. Kamerayla geç tanışan sanatçı, 1982 yılından itibaren sinema ve dizi filmlerde çeşitli roller üstlendi.

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Usta oyuncu Dursun Ali Sarıoğlu hayatını kaybetti

Karakter oyuncusu olan Sarıoğlu, genellikle "Karadeniz tiplemeleri"yle tanınmaktadır. Ancak en bilindik rolleri, 1992'de rol aldığı "Ana" adlı dizide, "Çat çat çat, kel Behzat!" ve "Yaşasın kötülük!" replikleriyle tanınan mafya babası "Kel Behzat" karakteri, 1996 yılında rol aldığı "Tatlı Kaçıklar" adlı dizideki "Tarumar" adlı mafya babası karakteri ve "Yasemince" programında canlandırdığı komiser karakteridir.

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