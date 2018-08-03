Usta oyuncu Coşkun Göğen'in acı günü!

Engin Evin paylaşımında, "Canım Coşkunumun biricik kızı Dünyamızı kaybetmemizin üzüntüsü içindeyiz. Coşkunum başın sağolsun, sana ve geride kalanlara sabırlar dileri" ifadelerine yer verdi. Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yönetici pozisyonunda çalışan Dünya Göğen'in cenazesi, yarın Antalya'da toprağa verilecek. Coşkun Göğen'in, Uzay ve Güneş adlı iki kızı daha bulunuyor.