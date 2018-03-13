Usta Kemençe sanatçısı hayatını kaybetti

Onur Akay, yaptığı paylaşıma: "Müzeyyen Senar'dan Behiye Aksoy'a, Zeki Müren'den Bülent Ersoy'a kadar değerli sanatçılarımıza uzun yıllar sahnelerde eşlik eden dev çınar, klasik kemençenin usta sanatçısı Nihat Doğu'yu kaybettik. Mart başında yoğun bakıma alınan sanatçımızın kalbinden rahatsız olduğunu ve ciğerlerinin su topladığını duymuştuk. Klasik kemençeyi ağlatan ve üç teli ile hayatımıza dokunan değerli sanatçımızın mekânı cennet olsun" ifadelerini kullandı.

Müzisyen, Türk Sanat Müziği kemençe sanatçısı, hukukçu, avukat. 1930 yılında Aydın/ Kuşadası'nda doğdu. İlkokulu İzmit'te, ortaokulu Adapazarı'nda ve liseyi İstanbul'da tamamladı. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. İlkokul ve ortaokul yıllarında ağız armonikası, mandolin ve bağlama çaldı. Lise yıllarında başladığı klasik kemençeyi, Aleko Bacanos ve Kemal Niyazi Seyhun'dan üç yıl boyunca aldığı derslerle geliştirdi. Üsküdar Musiki Cemiyeti, İleri Türk Musikisi Konservatuvarı, Avni Atun Fasıl Heyeti ve Yekta Akıncı Topluluğu gibi gruplarla birlikte 1951'den itibaren İstanbul Radyosu'nda kemençe çaldı.

1960'ta açılan sınavı kazanarak İstanbul ve İzmir radyolarında kadrolu sanatçılık yaptı. İstanbul Devlet Korosu, Konya Mevlânâ Topluluğu, Klasik Türk Sazları Beşlisi ve Ahmet Özhan Türk Tasavvuf Musikisi Topluluğu gibi gruplarla birçok Avrupa ülkesiyle Irak, Mısır, Cezayir ve Tunus gibi Ortadoğu ve Afrika ülkelerinde; Japonya'da ve beş defa da Amerika'da konserler verdi. Yurtiçinde de birçok konsere iştirak etti.