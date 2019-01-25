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Üst üste trafik cezası kesilen adam 11 katlı inşaata çıktı!

Üst üste trafik cezası kesilen adam 11 katlı inşaata çıktı!

Bir sürücü, kendisine üst üste yazılan trafik cezalarına tepki gösterdi. 2 çocuğunu ve eşini arabada bırakıp, inşaatın 11. katına çıktı.

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Eklenme Tarihi: 25-01-2019 12:23 - Güncelleme: 25-01-2019 12:23

Olay, Karabük'te trafik uygulaması sırasında gerçekleşti. Karabük'te trafik ekipleri, Aydınlıkevler Mahallesi Belen köyü yol ayrımında yaptıkları denetimler sırasında bi otomobili durdurdu. 

Trafik ekipleri, aracın sürücü Tahsin Güllüoğlu’ndan gerekli evrakları isteyince, sürücünün ehliyeti olmadığını ve aracında muayenesiz olduğunu anlaşıldı.

Ardından, ehliyetsiz araç kullanmaktan sürücüye 2 bin 18 TL, aracın muayene eksikliğinden dolayı 435 TL ve araç sahibine de bin 601 TL olmak üzere toplam 4 bin 144 TL ceza yazılınca Güllüoğlu çılgına döndü.

Güllüoğlu, otomobilde eşi ve 2 çocuğunu bırakarak yakındaki 11 katlı bir inşaata çıktı. İtfaiye ve 112 ekiplerinin de sevk edildiği bölgede polisler Güllüoğlu’nu inşaattan indirdi. Karakola götürdü. Otomobil ise çekici ile otoparka çekildi.

Güllüoğlu'nun eşi, Ayşe Güllüoğlu, "3 tane ceza yazıldı, psikolojisi bozulunca inşaata çıktı” dedi.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • millet 25 Ocak 2019 12:38 Milleti iyice delirttiler...

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