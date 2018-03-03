Üst geçidin ayağına çarpan TIR yandı!

ANTALYA'da kontrolden çıkıp üst geçidin ayağına çarpan izolasyon malzemesi yüklü TIR yandı. Adı belirlenemeyen sürücü ambulansla hastaneye götürüldü.

Üst geçidin ayağına çarpan TIR yandı!

Antalya’da şoförün direksiyon hakimiyetini kaybettiği TIR sürücüsü, üst geçidin refüjdeki ayaklarına çarparak alev aldı. TIR şoförü, çevredeki esnaf tarafından alev alev yanan aracın içinden son anda kurtarıldı.

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Üst geçidin ayağına çarpan TIR yandı!

Kaza bugün 16.00 sıralarında Gazi Bulvarı Düden Kavşağındaki yaya üst geçidin bulunduğu bölgede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, havalimanı istikametinden şehir merkezine doğru ilerleyen Erdoğan Ç. yönetimindeki 06 DN 0203 ve 06 DN 0204 dorse plakalı TIR, Düden Kavşağına geldiği sırada şoförün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kavşağın 100 metre ilerisinde bulunan yaya üst geçidinin refüjdeki demir ayaklarına çarptı.

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Üst geçidin ayağına çarpan TIR yandı!

Çarpmanın ardından alev almaya başlayan TIR'ı gören çevredeki bazı esnaf, hemen yangın söndürme tüpleriyle söndürmeye çalıştı. Diğer esnaflar ise araç içerisindeki Erdoğan Ç.'yi dışarıya çıkarttı. Müdahalelere rağmen TIR sönmeyince, durum polis ve itfaiye haber verildi.

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Üst geçidin ayağına çarpan TIR yandı!

Olay yerine gelen polis, trafiği kontrollü olarak verirken, aracın kaza yaptığı şerit ise trafiğe kapatıldı. Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı TIR şoförünü ambulansla özel bir hastaneye kaldırdı. Erdoğan Ç.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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