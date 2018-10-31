Üst geçide çarpan TIR'ın sürücüsü öldü!

KÜTAHYA'da Adem Yılmaz (53) yönetimindeki 41 B 0537 plakalı TIR, Kütahya-Eskişehir karayolunun 20. kilometresindeki üst geçidin duvarına çarptı.
Yoldan geçen diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi.
Ceset, incelemenin ardından Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.
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