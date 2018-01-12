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Üst dişlerdeki enfeksiyonlar sinüzite neden olabilir

Üst dişlerdeki enfeksiyonlar sinüzite neden olabilir

OKAN Üniversitesi Diş Hastanesi Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Merve Şakır, toplumda sık görülen hastalıklardan olan sinüzitin, hastaların yaşam kalitesini belirgin olarak düşürdüğüne dikkat çekerek sinüzit belirtileri ve komşu dişler ile olası ilişkinin önemi konusunda uyarılarda bulundu.

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Eklenme Tarihi: 12-01-2018 12:13 - Güncelleme: 12-01-2018 12:13

OKAN Üniversitesi Diş Hastanesi Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Merve Şakır, toplumda sık görülen hastalıklardan olan sinüzitin, hastaların yaşam kalitesini belirgin olarak düşürdüğüne dikkat çekerek  sinüzit belirtileri ve komşu dişler ile olası ilişkinin önemi konusunda uyarılarda bulundu.

Sinüslerin burun çevresindeki kemiklerde bulunan içi hava dolu boşluklar olduğunu söyleyen Yrd. Doç. Dr. Merve Şakır, "Sinüzit bu boşlukların iç yüzeyini döşeyen mukozanın iltihabını belirten genel bir tanımdır. Sinüzit belirtileri kişiden kişiye değişmekle birlikte; genellikle burun tıkanıklığı, geniz ve burun akıntısı, ses değişikliği, koku alma bozukluğu şikayetleri ön plandadır. Zaman zaman hafif ateş de bu tabloya eşlik edebilir. Özellikle maksiller sinüsler konumları nedeniyle üst çene diş kökleri ile çok yakın ilişkidedir. Bu nedenle diş ağrısı ve sinüzit ağrısı sıklıkla karıştırılabilmektedir" dedi.

"Sinüzitin diş ağrısına neden olabileceği gibi dişteki enfeksiyon kaynaklı sinüzit de gelişmiş olabilir" diyen Şakır "Üst azı dişlerinde enfeksiyon durumunda, gömülü 20 yaş dişi olması halinde maksiller sinüs enfeksiyonu oluşabileceği pek çok araştırmanın sonucunda ortaya konmuştur" diye konuştu.

"ÜST DİŞLERDEKİ ENFEKSİYON VARLIĞI DİKKATE ALINMALI"

Okan Üniversitesi Diş Hastanesi Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Merve Şakır, dişteki enfeksiyona yönelik tedavi için diş hekimine başvurulmalı diyerek şöyle dedi: "Maksiller sinüs enfeksiyonlarında Kulak Burun Boğaz uzmanlarının yanı sıra diş hekimleri tarafından üst dişlerdeki enfeksiyon varlığının değerlendirilmesinin önemli olduğunu belirtti. Özellikle tek taraflı burun akıntısıyla birlikte ağız kokusu, dişlere dokunulduğunda şiddetli ağrı gibi belirtilerden yakınıyorsanız, dental kaynaklı sinüzit ihtimali göz ardı edilmemeli ve dişteki enfeksiyona yönelik tedavi için diş hekimine başvurulması gerekmektedir."

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