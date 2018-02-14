Uşşaki Cemaati liderinin elini öpen cennete gidiyormuş

Uşşaki cemaati lideri Fatih Nurullah, takipçilerine verdiği vaazda neden el öptürdüğünü anlattı. Biat eden müritlere el öptürmesinin kendisine tebliğ edildiğini ima eden Fatih Nurullah'ın bu görüntüleri sosyal medyada büyük tepki topladı.



"MANEVİ BİR UYARI ALDIM'': Neden elini öptürdüğünü ağlayarak anlatan Fatih Nurullah "Ben elimi öptürmeye meraklı değildim ama manevi bir uyarı aldım, bana dendi ki: 'Niye elini öptürmüyorsun? Elini öpen cennete gidiyor!' (Ağlamalar, haykırışlar...) Ben de otuz elim kırk elim olsa bile Ümmeti Muhammed'e uzatıyorum işte, var mı diyeceğiniz?" diyor.

Sözleri biter bitmez dinleyen müritlerin haykıra haykıra ağlamaları dikkatlerden kaçmadı.