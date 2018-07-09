Üsküdar'da yolcu otobüsü yandı

ÜSKÜDAR’da servisten yeni çıkan belediye otobüsünün motorunda yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin kısa sürede müdahale ettiği otobüste maddi hasar meydana geldi. Kısıklı Caddesi üzerinde seyir halinde bulunan Otobüs A.Ş’ye ait belediye otobüsünün motor kısmında yangın çıktı. Servisten yeni çıktığı ve içerisinde yolcu olmadığı öğrenilen belediye otobüsü, kısa sürede alevlere teslim oldu. Otobüsün motor kısmındaki yangın, çevredeki vatandaşlar tarafından da görüntülendi. Yangına Üsküdar itfaiye ekipleri kısa sürede müdahale ederken, caddede trafik ise felç oldu. Alevler itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede kontrol altına alındı. Yangının söndürülmesinin ardından trafik tekrar normal seyrine döndü.
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