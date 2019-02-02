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Üsküdar'da otomobil markete girdi

Üsküdar'da otomobil markete girdi

ÜSKÜDAR'da sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybettiği otomobil markete daldı. Alkollü olduğu ortaya çıkan sürücü kazada hafif şekilde yaralandı.

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Eklenme Tarihi: 02-02-2019 07:19 - Güncelleme: 02-02-2019 07:19

Kaza, Bulgurlu Mahallesi Bulgurlu Caddesi'nde saat 03.30 sıralarında meydana geldi. Ümraniye istikametine ilerleyen sürücü Ekrem N. yönetimdeki 34 AID 848 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu önce kaldırıma çarptı sonra da bir market zincirinin şubesine girdi. Kaza sonucu markette maddi hasar meydana geldi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sürücü Ekrem N., kazayı hafif sıyrıklarla atlatırken, iyi olduğunu söyleyerek sağlık ekiplerinin kendisine müdahale etmesini istemedi.

SÜRÜCÜ 1.21 PROMİL ALKOLLÜ ÇIKTI
Polis ekiplerinin kaza yerindeki incelemeleri sırasında sürücü Ekrem N.'ye trafik polisleri tarafından alkol testi yapıldı. Alkolmetreye üfleyen sürücü Ekrem N., 1.21 promil alkollü çıktı. Sürücünün ehliyetine el konulurken, kazayla ilgili ifadesinin alınması için Doğancılar Şehit Tuncer Mustafaoğlu Polis Merkezi'ne götürüldü.

Markete dalan otomobil, polisin olay yeri incelemesinin ardından, ekipler tarafından çekici yardımıyla yaklaşık iki saatte kaldırılarak otoparka çekildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kaynak : DHA

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