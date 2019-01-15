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Üsküdar'da korkutan yangın! İçeride 2 çocuk vardı

Üsküdar'da korkutan yangın! İçeride 2 çocuk vardı

İstanbul Üsküdar’da içerisinde iki çocuğun bulunduğu tek katlı bir binada yangın çıktı.

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Eklenme Tarihi: 15-01-2019 08:41 - Güncelleme: 15-01-2019 08:41

Olay, 06.30 saatlerinde, Üsküdar Valide Atik Mahallesi, Abacıdede Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre tek katlı bir binada, aileleri tarafından yalnız bırakılan iki çocuğun kaldığı sırada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyürken, çevredeki vatandaşların ihbar etmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

İTFAİYE EKİPLERİ ÇOCUKLARI KURTARDI: Olay yerine gelen itfaiye ekipleri içeride tek başlarına bulunan ve dumandan etkilenen iki çocuğu, yangının içerisinden çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Ekipler yaklaşık yarım saatlik bir çalışmanın ardından yangını kontrol altına aldı.

Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

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Kaynak : İHA

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