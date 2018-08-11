Üsküdar'da kazı sırasında 2 küp bulundu

Üsküdar'da bir ilkokulun bahçesinde atık su çalışması yürüten belediye işçileri, kazı yaptıkları alanda testi kalıntıları buldu. Kazı çalışmaları durduruldu.

Üsküdar Mimar Sinan Mahallesi Fahri Atabey Caddesi üzerinde bulunan Halil Rüştü İlkokulu bahçesinde atık su ve kanalizasyon çalışması yapan kepçe operarötü kazı sırasında küp gördü.

Çalışmaları durduran ekipler polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik şeridi çekerek vatandaşları uzaklaştırdı. Daha sonra kazı yapılan alandan alınan 2 küp, el arabasına konuldu. Küplerin incelenmesi için olay yerine yetkililerin gelmesi bekleniyor.