Üsküdar'da hareketli dakikalar: Polis suçüstü yakaladı!

İstanbul Üsküdar'da, özel harekat polisleri ve polis helikopterinin katılımıyla, sokak satıcılarına yönelik olarak uyuşturucu operasyonu düzenledi. 6 kişi ağaçların arasında uyuşturucu kullanırken suçüstü yakalandı.
Gençler apar topar yere yatırılarak didik didik aranırken, gençlerin bulunduğu arazide detektör köpeğin yaptığı aramada uyuşturucu madde ele geçirildi.
Narkotik şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, Üsküdar Yavuztürk Mahallesi’nde şok bir uygulama gerçekleştirdi. Uygulamalar sırasında vatandaşların toplu kullanım alanları başta olmak üzere, park ve boş araziler didik didik arandı.
Bu uygulamalar sırasında boş bir arazide araştırma yapan ekipler, uyuşturucu madde alan gençlerin kaçmaması için uzun süre koştu.
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