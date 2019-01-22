Üsküdar'da engelsiz yaşam merkezi açıldı

İlkleri barındıran merkezde, özellikle yatağa bağımlı engelli çocukların günübirlik konaklayacağı 7 yıldızlı otel konforunda odalar ve engelli bireylerin rehabilitasyonu için tüm ayrıntılar düşünüldü. Merkezde, kız ve erkek çocuklara yönelik 2 ayrı yüzme havuzu, uzay terapisi, duyu bütünleme terapisi, dil ve konuşma terapisi, oyun eğlence odası, çok amaçlı etkinlikler salonu, okuma salonu, kafeterya gibi birçok bölüm bulunuyor.

3 Aralık Dünya Engelliler Günü sadece etkinliklerin ve kutlamaların yapıldığı bir gün değil aynı zaman da engelli kardeşlerimiz için FARKINDALIK oluşması gereken bir gündür. Bu farkındalık toplum olarak hepimizi ilgilendirir. Engelli kavramı bir eksiklik demek değildir, bir farklılığın ifadesidir. Bizler farklılıklarımızla beraber yaşamayı bilen bir toplumuz. En büyük engel ön yargıdır. Eğer bizler ön yargılarımızdan sıyrılırsak ortada bir engel kalmaz. Onlar yapamaz, onlar başaramaz, onlar beceremez ön yargı sonucu oluşan kötü düşüncelerdir. Toplum olarak bu düşünceleri terk edip onlara yani engelli kardeşlerimize ortam ve fırsat verirsek her şeyi başarabilirler düşüncesine sahip olmalıyız.

Üsküdar Engelsiz Yaşam Merkezi bu düşüncenin eseri olarak hizmet verecek. Merkez, "ortamı hazırladık, sizler yapabilirsiniz, başarabilirsiniz yeter ki kendinize inanın çünkü biz size güveniyoruz." sloganıyla hareket edecek.

Engelli vatandaşlar, alanında uzman akademisyenler ve eğitimli uzmanlarla istişare edilerek planlanan Engelsiz Yaşam Merkezinde, bir engelli vatandaşın tüm ihtiyaçları karşılanmaktadır. Bina 5 katlı, 4 bin metrekare inşaat alanı, engelsiz parkı, engelsiz yaşam bahçesi, engellilere özel hobi bostanı ve 50 araçlık açık otoparktan oluşmaktadır.

Merkez, adına uygun bir şekilde tüm engel grupları düşünülerek tamamen “ENGELSİZ” bir bina olarak yapılmıştır.

Binada engelli bireylerin engel durumuna göre bay ve bayan olmak üzere iki havuzda Hidroterapi (Su Terapisi), Özel tasarlanan sınıflarda Duyu bütünleme Terapisi, Uzay Terapisi, Fizyoterapi, Hipoterapi, Dil ve konuşma Terapisi ve Teknoterapi gibi çok özel hizmetler verilecektir.

Ayrıca Özel eğitim gerektiren bireylere Bireysel ve Grup eğitimi, Pedagog hizmeti, Psikolog hizmeti ve Sosyolog hizmeti sağlanmaktadır. Yedi yıldızlı otel kalitesinde hazırlanan 10 tane özel hasta bakım odalarında evde yatağa bağımlı engeliler misafir edilerek, ailelerine özel işlerini yapma fırsatı verilecektir. Çok amaçlı 100 kişilik engelsiz konferans salonunda konser, tiyatro, sinema, konferans ve seminer hizmeti sunulmaktadır. Bilgisayar, Filografi, Kaligrafi, el sanatları, müzik ve sanat atölyelerinde engelli vatandaşlarımız özel kurslarda eğitim alarak üretici konumuna getirilecektir.

Binamızda bulunan ve Türkiye’de örnek teşkil edecek olan Alzheimer Okulu ile bu hastalığın başlangıç seviyesinde olan yaşlılarımıza özel hazırlanan eğitimler verililmektedir. Ayrıca Engelliler Koordinasyon Birimimizle Üsküdar’da bulunan ihtiyaç sahibi engelli ve yaşlı vatandaşlarımıza hasta yatağı, akülü sandalye, tekerlekli sandalye, baston ve yaşlı bezi dağıtımı sağlanmaktadır.

Engelsiz Yaşam Merkezi için saydığım tüm bu hizmetler 70 civarında alanında uzman çalışma arkadaşımız tarafından ve 1 lira alınmadan tamamen ÜCRETSİZ bir şekilde sağlanmaktadır.

Üsküdar Engelsiz Yaşam Merkezi, engelli vatandaşlarımız için tam anlamıyla özel bir yaşam alanıdır.

Hizmet anlamında Türkiye'de ilk ve tek olan Üsküdar Engelsiz Yaşam Merkezi’nde bireylerin rehabilitasyonu için tamamen ücretsiz bir şekilde hizmet vermekte. Birçok bölümden oluşan merkeze aileler engelli çocuklarını emanet ederek kendi gündelik işlerini yapabilecek. Engelli birey sahibi ailelerin hayatını önemli ölçüde kolaylaştıran, engelli bireylerimize sıcak bir yuva görevi görecek olan merkez yeşillikler içinde ve modern bir tasarımla inşa edildi.

Engelli çocukların evlerinden alınarak günübirlik konaklaması ve ailelere nefes aldırılması açısından Türkiye’de bir ilk. Bay ve bayan hidroterapi havuzları, 10 hasta bakım odası, 3 psikolog odası, 2 fizyoterapi odası ve müzikli terapi odaları, 3 özel eğitim odası, uzay terapi odası, dil ve konuşma terapisi odası, duyu bütünleme odası, kütüphane, spor salonu, resim atölyeleri, 80 kişilik çok amaçlı salonu, bay ve bayan kuaförü, kafeteryası ve aynı zamanda Alzheimer Okulu ile hizmet veren Engelsiz Yaşam Merkezi özellikleri itibariyle sahasında ilk olan 10.000 m2 kapalı, 3.000 m2 açık alana sahip.



Üsküdar Engelsiz Yaşam Merkezi’nde yer alan hizmetler şunlar:

Bireysel Eğitim, Grup Eğitimi, Fizyoterapi, Psikolojik Danışmanlık, Pedagog, Dil ve Konuşma Terapisi, Duyu Bütünleme Terapisi, Uzay Terapisi, Hidroterapi (Su Terapisi), Hipoterapi (At Terapisi), Sportif Rehabilitasyon, Hasta Bakım Hizmeti, Alzheimer Okulu Hobi Merkezi, Evde Sağlık Hizmeti, Konferans Salonu (Engelsiz Kültür Merkezi), Çocuk Oyun Odası.

Engelsiz Park, Hobi Bostanı, Yaşlılar Birimi, Kuaför Hizmeti, Taziye Birimi, Engelliler Koordinasyon Birimi, Engelsiz Park, Filografi, Kaligrafi, Ahşap Boyama, Mehter, Folklor, Ritim, Bağlama ve Ses, Konser Çalışmaları, Resim, Ebru, Nikah Şekeri, Ahşap Yakma ve Dağlama, Hüsn-ü Hat.