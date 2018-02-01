Üsküdar'da 3 kişinin ölümüne neden olan feci kaza kamerada

Üsküdar Dr. Eyüp Aksoy Caddesi üzerinde kontrolden çıkan halk otobüsü otobüs durağına dalmış kazada üç kişi hayatını kaybetmişti. Kaza ile ilgili otobüsün güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde otobüs hızla ilerliyor. Bir anda trafik durması üzerine sürücü aracı durduramıyor önce kaldırıma ardından durağa dalıyor. Otobüs ilk önce durakta bekleyen vatandaşların arasına dalıyor ardından da yolda yürüyen bir yaşlı kadını altına alıyor. Ardından otobüs duruyor.

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