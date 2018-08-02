Üsküdar-Yamanevler Metrosu'nda seferlere devam

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi, sürücüsüz hizmet veren Üsküdar- Ümraniye-Çekmeköy-Sancaktepe Metro Hattı’nın Yamanevler-Sancaktepe arasındaki ikinci etabının entegrasyonu için yapılan test sürüşlerinin birinci etabı tamamladı.

Metro seferlerine, “Daha ileriye gitmek için kısa bir ara” sloganı ile test sürüşleri için 10 gün ara verilmişti. Yapılan teknik çalışmalar sonucunda test sürüşü süresi 3 gün daha uzatıldı. Ancak çalışmalar 2 günde tamamlandı ve Üsküdar-Yamanevler arasındaki ilk etap bugün yeniden hizmet vermeye başladı.

Hattın Sancaktepe’ye kadar olan ikinci etabı da Uluslararası Güvenlik Sertifikası’nın alınmasının ardından önümüzdeki günlerde hizmete alınacak.

SANCAKTEPE'DEN ÜSKÜDAR’A ULAŞIM 27 DAKİKA

Şu anda 9 istasyonda hizmet veren Üsküdar-Yamanevler Metrosu’nun Sancaktepe’ye uzamasıyla, hatta 7 istasyon daha eklenmiş olacak. 16 istasyonda hizmet verecek hat, 20 kilometreye uzayacak.

Çalışmaların tamamlanmasının ardından, Sancaktepe’den Üsküdar’a ulaşım sadece 27 dakikada sağlanacak.

Saatte tek yönde 65 bin, günde 700 bin yolcu taşıma kapasitesine sahip olacak metro hattı ile yılda 15 bin 424 araç trafikten çekilecek. Yıllık 77 bin 246 ton karbondioksit emisyonunu azalacak.

Üsküdar-Ümraniye-Çekmeköy Metro Hattı’nın Yamanevler’e kadar olan ilk etabı, 15 Aralık 2017’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla hizmete açılmıştı.