Üsküdar Vapuru faciasında ölenler anıldı!

İZMİT Körfezi'nde 1 Mart 1958 tarihinde içinde çoğu öğrenci 600'e yakın yolcusuyla İzmit İskelesi'nden hareket ettikten bir süre sonra fırtınaya yakalanarak batan Üsküdar Vapuru'nda hayatını kaybeden 392 kişi için, İzmit, Gölcük ve Karamürsel'de anma etkinlikleri yapıldı.

Üsküdar Vapuru faciasında ölenler anıldı!

Türk denizcilik tarihinin en büyük facialarından biri olarak tarihe geçen faciada 600 yolcusuyla İzmit İskelesi'nden hareket eden Üsküdar Vapuru, fırtınaya dayanamayarak battı. Çoğunluğu lise öğrencisi 392 kişi boğularak yaşamını yitirdi. Yolcuların yardımına Gölcük açıklarında demirli bulunan Donanma Komutanlığı'na bağlı savaş gemileri ile bir denizaltı yetişti. Birçok kişi denizden toplandı. Resmi kayıtlara geçen sayıya göre çoğunluğu lise öğrencisi 392 kişi boğularak veya donarak hayatını kaybetti.

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Üsküdar Vapuru faciasında ölenler anıldı!

DALGIÇLAR ANMA DALIŞI YAPTI: Vapur faciasının 60. yıl dönümünde Gölcük'te 1 Mart Üsküdar Şehitliği'nde faciada yaşamlarını yitirenlerin mezarlarına öğrenciler ve vatandaşlar karanfil bırakarak dualar etti. İzmit Marina'da 1 Mart Vapur İskelesi önünden faciada yaşamlarını kaybedenler anısına denize kırmızı karanfil ve çelenkler bırakıldı. Gölcük'te ise Derinlere Saygı Dalışı Topluluğu üyesi 8 dalgıç yaklaşık 14 metreye inerek üzerinde '1 Mart 2018 Üsküdar Vapuru Deniz Şehitleri Anısına' yazılı plaket bıraktı. Ayrıca su yüzeyine çıktıklarında da üzerinde Üsküdar Vapuru'nun numarası olan '72 Üsküdar seni unutmadık' yazılı siyah bir pankart açtı. Dalış yapıldığı sırada bir grup öğrenci de iskelede ellerinde bulunan balonları gökyüzüne bıraktı.

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Üsküdar Vapuru faciasında ölenler anıldı!

ACILAR UNUTULMADI: Acıların taze olduğunu ve unutulmadığını söyleyen Gölcük Belediye Başkanı Mehmet Ellibeş, "Bundan 60 yıl önce Üsküdar Vapurumuz fırtına sonucu denize batmış ve 400'e yakın insanımız şehit olmuştu. Önemli bir kısmı Körfez'in güney yakasında Gölcük ve Karamürsel bölgesinde bir lise olmadığı için öğrenciler İzmit'e gidiyordu o dönemde. Şehitlerimiz adına her yıl anma etkinliği düzenliyoruz. Bu sene çok farklı bir etkinlik yapıldı. Dalgıçlarımız şehitlerimiz anısına denize daldılar. Denizin dibine plaket bıraktılar. Acılar taptaze unutulması mümkün değil. Gelecek nesillere yaşadığımız bu acı olaydan bir ders çıkartılması şeklinde bir mesaj verilmesini de sağlamış olduk" dedi.

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Üsküdar Vapuru faciasında ölenler anıldı!

Türk denizcilik tarihinin kara bir günü olduğunu söyleyen Derinlere Dalış Topluluğu Başkanı Metin Karadağ, "1 Mart 1958 Türk Denizcilik tarihinin en kara günü. Bugün amacımız Derinlere Saygı Dalış Topluluğu olarak dalarak anmak, aynı soğuk suda neler yaşadıklarını empati yapmak. Çoğu hipotermiden hayatlarını kaybetmiş. Ruhları şad olsun. Dualarımız dileklerimiz cennette olduklarına inandığım şehitlere ulaşmasını umut ediyorum" diye konuştu.

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