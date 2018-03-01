Üsküdar Vapuru faciasında ölenler anıldı!

ACILAR UNUTULMADI: Acıların taze olduğunu ve unutulmadığını söyleyen Gölcük Belediye Başkanı Mehmet Ellibeş, "Bundan 60 yıl önce Üsküdar Vapurumuz fırtına sonucu denize batmış ve 400'e yakın insanımız şehit olmuştu. Önemli bir kısmı Körfez'in güney yakasında Gölcük ve Karamürsel bölgesinde bir lise olmadığı için öğrenciler İzmit'e gidiyordu o dönemde. Şehitlerimiz adına her yıl anma etkinliği düzenliyoruz. Bu sene çok farklı bir etkinlik yapıldı. Dalgıçlarımız şehitlerimiz anısına denize daldılar. Denizin dibine plaket bıraktılar. Acılar taptaze unutulması mümkün değil. Gelecek nesillere yaşadığımız bu acı olaydan bir ders çıkartılması şeklinde bir mesaj verilmesini de sağlamış olduk" dedi.