Üsküdar-Çekmeköy metrosu hakkında önemli açıklama

Üsküdar-Ümraniye-Çekmeköy Metro Hattı'nın Üsküdar-Yamanevler kısmı bir süredir hizmet veriyordu. Çekmeköy'e kadar gidecek olan kısmı için ise bir süre önce test sürüşleri başladı. Test sürüşleri esnasında metronun Üsküdar-Yamanevler bölümü de kapatıldı. Sürüşlerin tamamlanmasının ardından Üsküdar-Yamanevler kısmı bugün yeniden hizmete açıldı. Ancak bazı ajanslarda metronun Çekmeköy'e kadar olan bağlantısının da hizmete açıldığı bilgisi yer aldı.

İBB konuya açıklık getirirken, metro hattının Çekmeköy bağlantısının ileri bir tarihte hizmete açılacağı duyuruldu.

Öte yandan sürücüsüz metronun test sürüşlerinde herhangi bir teknik arıza ve aksaklık tespit edilmedi. Metronun ikinci etabı olan Yamanevler-Sancaktepe bölümünün hizmete alınması için "Uluslararası Güvenlik Sertifikası" bekleniyor.