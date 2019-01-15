Üsküdar Belediyesi'nden Nevmekân Sahil Millet Kıraathanesi

İlk olarak 2016 yılında Bağlarbaşı’nda eski İETT garajının restorasyonuyla açılan Nevmekân aynı zamanda Millet Kıraathanesi fikrinin de en güzel örneklerinden biridir.

Üsküdar Belediyesi tarafından İstanbul kültürüne yeni bir sembol hediye etme vizyonuyla kurulan Nevmekân Sahil, 20 bini dijital olmak üzere 100 bin kitap kapasiteli kütüphanesiyle, sergi salonuyla, sanat ve kültür etkinlikleri imkânıyla Üsküdar sahilinde İstanbullulara ve dünya vatandaşlarına hizmet veriyor.

Nevmekân Sahil, 3 bin metrekare kapalı alan, 5 bin metrekare açık alan olmak üzere 8 bin metrekare yaşam alanına sahip olup 24 saat hizmet vermektedir. 2 kattan oluşup, üst katta yeme-içme imkânı bulunurken alt katta ise ders çalışma alanları bulunmakta. Gece 00:00’dan sonra yalnızca öğrencilerin kullanabildiği kütüphane bölümü açık oluyor ve aynı zamanda ücretsiz olarak çorba, çay ve kek ikramlarımı bulunuyor.

Kütüphane, 100 bin kitap kapasiteli olup, 40 bin basılı, 18 bin elektronik (çevrimiçi) kitap olmak üzere toplam 58 bin kaynakla kullanıcılara hizmet vermektedir. Otomasyon Sistemi ve Akıllı Kütüphane Sistemi (RFID) kullanılmaktadır. Kitaplar, DEWEY Sınıflama Sistemi ile kataloglandırılmıştır.

  • Güncel 15 Ocak 2019 11:58
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