USB belleklerdeki veriler için yedi güvenlik önerisi

Veri Kurtarma Hizmetleri Genel Müdürü Serap Günal, USB belleklerdeki verileri güvende tutacak yedi öneride bulundu. USB belleği bilgisayardan aniden çekip çıkartmak, içinde bulunan dosyaları yanlışlıkla silmek, belleği virüs bulunan bir bilgisayarda kullanarak işlevsiz hale getirmek, yetkisiz bir kişinin müdahalesiyle veri kaybetmek gibi problemlerin USB belleklerde veri kaybı yarattığını belirten Günal’ın, kullanıcıların veri kaybı yaşamasını önleyecek önerileri şöyle:

Bilgisayardan çıkartırken “güvenli çıkart” komutunu kullanın. USB belleklerle ilgili yapılan en yaygın hata, işlem bittiğinde bilgisayardan hemen çekip çıkartılmaları oluyor. Ancak bu alışkanlık, henüz aktarılamamış bilgilerin kaybına yol açabiliyor. Bu durumu önlemek için USB belleklerin, “çıkart” komutu tamamlanınca çıkartılması gerekiyor.