USB belleklerdeki veriler için yedi güvenlik önerisi

USB belleklerligili önemli uyarılar geldi. Veri Kurtarma Hizmetleri Genel Müdürü Serap Günal, USB belleklerdeki verileri güvende tutacak yedi öneride bulundu.

USB belleklerdeki veriler için yedi güvenlik önerisi

Veri Kurtarma Hizmetleri Genel Müdürü Serap Günal, USB belleklerdeki verileri güvende tutacak yedi öneride bulundu. USB belleği bilgisayardan aniden çekip çıkartmak, içinde bulunan dosyaları yanlışlıkla silmek, belleği virüs bulunan bir bilgisayarda kullanarak işlevsiz hale getirmek, yetkisiz bir kişinin müdahalesiyle veri kaybetmek gibi problemlerin USB belleklerde veri kaybı yarattığını belirten Günal’ın, kullanıcıların veri kaybı yaşamasını önleyecek önerileri şöyle:

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USB belleklerdeki veriler için yedi güvenlik önerisi

Bilgisayardan çıkartırken “güvenli çıkart” komutunu kullanın. USB belleklerle ilgili yapılan en yaygın hata, işlem bittiğinde bilgisayardan hemen çekip çıkartılmaları oluyor. Ancak bu alışkanlık, henüz aktarılamamış bilgilerin kaybına yol açabiliyor. Bu durumu önlemek için USB belleklerin, “çıkart” komutu tamamlanınca çıkartılması gerekiyor.

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USB belleklerdeki veriler için yedi güvenlik önerisi

Kullanıcı izinlerini düzenleyin. USB belleklere ve içindeki verilere yetkisiz kişilerin ulaşması ihtimaline karşılık kullanıcı izinlerinin sınırlandırılması cihaz güvenliğini artırıyor. Ekrandan disk kısmına sağ tıklamanın ardından “güvenlik” ve “düzelt” seçeneklerine ulaşarak yapılabilen bu ayarlamayla erişim izninin herkese tanınmasının önüne geçiliyor.

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USB belleklerdeki veriler için yedi güvenlik önerisi

Virüs kontrolü yapın. USB belleklerin, güvenliğinden emin olunmayan bilgisayarlara takılması veri kayıplarına adeta davetiye çıkarıyor. Böyle bir problemle yüzleşmemek için bilgisayarların güncel antivirüs programlarıyla desteklenmesine ihtiyaç duyuluyor.

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