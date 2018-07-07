Uşak'ta öğretim üyesi ve haber sitesi sahibi FETÖ'den tutuklandı

FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) kripto yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 1 öğretim üyesi ile haber sitesi sahibi 1 kişi tutuklandı.

Uşak Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ/PDY'nin TSK'daki kripto yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından Uşak merkezli Ankara, İstanbul, Isparta, Gaziantep ve Van'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda ikisi helikopter pilotu olmak üzere, 5 muvazzaf asker, Uşak Üniversitesi'nde öğretim üyesi olan ve geçici görevle Antalya'nın Serik ilçe belediyesinde danışman olarak görev yapan Yrd. Doç. Dr. Ali Galip B. ile yerel internet haber sitesinin sahibi Kazım Ş. olmak üzere toplam 7 kişi gözaltına alındı.

Örgütün ardışık arama yöntemlerini kullanarak ankesörlü telefonlarla mahrem imamlarla görüştükleri iddia edilen Yrd. Doç. Dr. Ali Galip B. ve gazeteci Kazım Ş., terör örgütüne yardım etmek suçlamasıyla sevk edildikleri adliyede tutuklandı. Diğer illerde gözaltına alınan askerlerin ise Uşak İl Jandarma Komutanlığı'nda işlemlerinin sürdüğü bildirildi.