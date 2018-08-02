Uşak'ta FETÖ firarisi çift yakalandı

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında haklarında yakalama kararı bulunan çift, Uşak'ta jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Uşak İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Balıkesir'de yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında haklarında yakalama kararı bulunan ve yaklaşık 1 yıldır aranan İ.Y. (38) ile karısı F.Y'nin (38) Cumhuriyet Mahallesi'nde bir evde saklandıklarını tespit etti.

Polis ekipleriyle eve baskın düzenleyen jandarma timleri İ.Y. ile F.Y'yi gözaltına aldı.

Öğretmenlikten ihraç edildiği öğrenilen zanlıların jandarmadaki sorgusu sürüyor.