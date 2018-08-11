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Uşak Belediyesinden ABD'ye yaptırım kararı!

Uşak Belediyesinden ABD'ye yaptırım kararı!

Türkiye ile ABD arasında yaşanan ve her geçen gün giderek büyüyen siyasi krize Uşak Belediyesi de dahil oldu. Belediye, Twitter hesabından yaşanan siyasi krizin ardından medya reklam planlamalarında Facebook, Google, Instagram, Twitter ve Youtube‘a ayrılan bütçeyi tamamen kaldırdığını duyurdu.

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Eklenme Tarihi: 11-08-2018 17:46 - Güncelleme: 11-08-2018 17:46

Türkiye ile ABD arasında yaşanan krize bir tepki de Uşak Belediyesinden geldi. Belediyenin resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Bugün ülkemizin yaşadığı krizden sonra medya reklam planlamamızıdan Facebook, Google, Instagram, Twitter ve Youtube‘a ayırdığımız bütçeyi tamamen kaldırmış bulunmaktayız" denildi.

Uşak Belediye Başkanı Nurullah Cahan da, “Ülkemizin üç yanı denizlerle, her tarafı düşmanlarla çevrili ama çalışmaya devam edeceğiz, yılmayacağız, başaracağız, kazanacağız. İstikrar devam edecek, Türkiye büyümeye devam edecek. Tehditlere boyun eğmeyeceğiz. 17/25'te denediler olmadı. 15 Temmuz'da denediler olmadı. Şimdi de ekonomimiz üstünden taarruz başlattılar. Ne yapalım? Dolar 6 oldu diye teslim mi olalım? Boyun mu eğelim? Ülkenin anahtarını ABD'ye mi verelim? Bu ülkeyi eski günlerine götürmelerine müsaade etmeyeceğiz.” diye konuştu.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Misafir 11 Ağustos 2018 18:57 Iste bu be...helal olsun,haftaya bugun Amerika beyaz bayragi cekip teslim olur.Hollanda yi portakalla!!!!Israil i coca cola,ile bitiren arkadaslar sira Abd de,sucu hic oy verdiginiz partide aramayin emi!!!!!

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