Ürolog açıkladı : Erkeklerde cinsel performans düşüklüğünün sebebi

CHECK-UP ŞART!: Check-up sırasında hormonlara, penis damarlarına,kas tonusu ve sinirlere, prostat sağlığına ve birtakım endişelere bakıldığını belirten Prof. Dr. Hattat, "Burada önemli olan vücudunuzdaki fizyolojik değişimleri bilmeniz, doğru yaşam alışkanlıkları ve gerektiğinde hekim kontrolünde medikal tedavilerle fonksiyonlarınızı desteklemenizdir. Tansiyon, kalp, şeker, böbrek, prostat hastalarının daha da dikkatli olmaları şart. 35 yaş üzerinde düzenli olarak check-up yaptırın, metabolizma parametrelerini düzenleyin ve destek tedaviler alın. O zaman gençlik performansı uzun süre devam edecektir" ifadelerini kullandı.