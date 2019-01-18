Ürküten doğa olayı! İzmir'deki delik büyüyor obruk sanıldı ama değilmiş

İZMİR'de ortaya çıkan sıradışı doğa olayı herkesi ürkütürken ilk başka 'obruk sanılan delik' daha da büyüdü ve arazi sahibi bunun obruk olmadığını söyledi.

Ürküten doğa olayı! İzmir'deki delik büyüyor obruk sanıldı ama değilmiş

İZMİR Menderes ilçesindeki sıradışı doğa olayı herkesi şaşkınlığa düşürmeye devam ediyor. Tuhaf delik geçtiğimiz hafta aralıksız olarak devam eden kuvvetli yağışların etkisiyle Menderes ilçesi Karakuyu Mahallesi'nde oluştu. İlk başta bunun obruk olduğu düşünüldü ancak obruk da değilmiş. Delikler giderek büyürken arazinin sahibi konuştu ve esrar perdesi aralandı.

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Ürküten doğa olayı! İzmir'deki delik büyüyor obruk sanıldı ama değilmiş

Geçtiğimiz hafta aralıksız olarak devam eden kuvvetli yağışların etkisiyle Menderes ilçesi Karakuyu Mahallesi'nde oluşan derin delikler herkesi hem şaşırttı hem de ürküttü. Yağmur sularının toplandığı tarım arazisinde toprakta derin çatlaklar meydana gelirken, sular da bu çatlaktan yeraltına şelale oluşturur şekilde akmaya başladı.

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Ürküten doğa olayı! İzmir'deki delik büyüyor obruk sanıldı ama değilmiş

ARAZİNİN SAHİBİ KONUŞTU : Sıradışı doğa olayını duyan İzmirli bölgeye akın aderken deliğin oluştuğu tarlanın sahibi İsmet Deniz, konuştu. Gördükleri manzara karşısında şaşkın olduklarını belirten İsmet Deniz, olaya devletin el atacağını ifade etti.

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Ürküten doğa olayı! İzmir'deki delik büyüyor obruk sanıldı ama değilmiş

OBRUK DİYORLAR AMA BU OBRUK DEĞİL : İlk gün oluşan delikler obruk sanılmıştı. Ancak arazi sahibi farklı bilgiler verdi ve şunları söyledi: - "Böyle bir şey görülmedi şimdiye kadar. Obruk diyorlar ama bu obruk değil, burada mağara var ve mağaraya kaçan su. Obruk olsa obruk komple çöküyor. Daha önce karşı çiftlikten akan sel suları mağara açtı burada, sonra ovanın sularını mağara çekmeye başladı. Herhalde o mağara bu yöne doğru çalışıyor, alttan oyuyor. Bu sene çok su olunca asfalta dayanıyor. Asfalta dayanınca, üstü de yumuşayınca altı da boş, birden çöktü burası”.

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