Ürküten doğa olayı! İzmir'deki delik büyüyor obruk sanıldı ama değilmiş

İZMİR Menderes ilçesindeki sıradışı doğa olayı herkesi şaşkınlığa düşürmeye devam ediyor. Tuhaf delik geçtiğimiz hafta aralıksız olarak devam eden kuvvetli yağışların etkisiyle Menderes ilçesi Karakuyu Mahallesi'nde oluştu. İlk başta bunun obruk olduğu düşünüldü ancak obruk da değilmiş. Delikler giderek büyürken arazinin sahibi konuştu ve esrar perdesi aralandı.

OBRUK DİYORLAR AMA BU OBRUK DEĞİL : İlk gün oluşan delikler obruk sanılmıştı. Ancak arazi sahibi farklı bilgiler verdi ve şunları söyledi: - "Böyle bir şey görülmedi şimdiye kadar. Obruk diyorlar ama bu obruk değil, burada mağara var ve mağaraya kaçan su. Obruk olsa obruk komple çöküyor. Daha önce karşı çiftlikten akan sel suları mağara açtı burada, sonra ovanın sularını mağara çekmeye başladı. Herhalde o mağara bu yöne doğru çalışıyor, alttan oyuyor. Bu sene çok su olunca asfalta dayanıyor. Asfalta dayanınca, üstü de yumuşayınca altı da boş, birden çöktü burası”.