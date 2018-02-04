Üretim her geçen gün tüm hızıyla devam ediyor cinsel ilişki robotları...

Teknoloji çok başka bir yere doğru evriliyor. Çin'in Dalian şehrindeki cinsel ilişki robotu fabrikasından görüntüler yayınlandı. Cinsel ilişki robotları üreten EXDOLL firmasının fabrikasında çekildi. Fabrika, 2009 yılında ayda 10 cinsel ilişki robotu üretirken, artık bu sayı 400'e yükseldi.
2016 yılının ortalarında cinsel ilişki robotları ile ilgili araştırmalar yapan firmanın şimdilerle 120 çalışanı bulunuyor. Müşteriler cinsel ilişki oyuncaklarını ten renginden boyuna, göz renginden göğüs ölçüsüne kadar diledikleri gibi şekillendirilebiliyor.
Ama en çok tercih edilen beyaz ten, iri göğüsler ve 160 ile 175 arasında boy. Peki bu durum bilim-kurgu filmlerindeki gibi robotların intikamına dönüşür mü. Orasını bekleyip zamanla göreceğiz. İşte fabrikadan şaşırtan görüntüler...
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