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Ürdün'de darbe girişimi iddiası kral iki kardeşini...

Ürdün'de darbe girişimi iddiası kral iki kardeşini...

Ürdün Kralı 2. Abdullah, Suudi Arabistan liderliğinde kendisine yönelik bir darbe girişimi olacağı şüphesiyle iki kardeşini ve kuzenini ordudaki görevlerinden alarak ev hapsine attırdı.

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Eklenme Tarihi: 30-12-2017 09:32 - Güncelleme: 30-12-2017 09:32

İddiaya göre prens kardeşler ve kuzen Suudi Veliaht Prens Selman ve BAE Veliaht Prensi Zayed ile irtibata geçtikleri tespit edildi. Katar’da darbe girişimine kalkışan, olmayınca ülkeyi ablukaya alan, Lübnan’da Başbakan Saad Hariri ‘yi rehin istifa zorlayan ancak bu planı da boşa çıkan, Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbası teslim olmaya zorlayan ABD-İsrail-Birleşik Arap Emirlikleri ekseni bu kez Ürdün’e el attı.

Yeni Şafak gazetesinin haberine göre Ürdün Kralı 2. Abdullah, kardeşleri Prens Faysal bin Hüseyin ile Prens Ali bin Hüseyin ve kuzeni Talal bin Muhammad'in Suudi Arabistan liderliğinde kendisine darbe yapalıcağı şüphesiyle ev hapsine aldırdı.

Arap medyasından Al-Sura'nın haberine göre, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile Birleşik Arap Emirlikleri Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed'in ortaklaşa Kral Abdullah'ı devirmek için 2 kardeş ve kuzeniyle anlaştı.

Ürdün istihbarat servislerinin bu anlaşmayı fark etmesi üzerine Kral Abdullah, iki kardeşini ve kuzenini ordudaki görevlerinden erken emekli ederek ev hapsine aldırdı.

5 Haziran'da Suudi Arabistan, Bahreyn, Mısır ve Birleşik Arap Emirlikleri Katar ile diplomatik ilişkilerini kestiklerini duyurmuştu.

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