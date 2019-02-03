Ürdün Kralı 2. Abdullah İstanbul'da! Erdoğan boğazı tanıttı!

Ürdün Kralı 2. Abdullah eşiyle birlikte Türkiye'ye bir ziyaret gerçekleştirdi. umhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ürdün Kralı 2. Abdullah ile Vahdettin Köşkü'nde, kahvaltıda bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Kısıklı'daki konutlarından Vahdettin Köşkü'ne geçti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ardından Ürdün Kralı 2. Abdullah ile eşi Rania el Abdullah da köşke geldi. Köşkün girişinde Ürdün bayrağı da göndere çekildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan Ürdün Kralı 2. Abdullah ve eşine İstanbul Boğazı'yla ilgili bilgiler verdi.



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