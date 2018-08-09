Ünye'de anonslar yapılıyor! Ordu sel felaketinde bu gece çok kritik zira...

Karadeniz'de dün yaşanan felaket sonrası şiddetli yağışlar hız kesmeden devam ediyor. Bugün gözler Ünye ilçesine döndü. İlçenin ortasından geçip karadeniz otobanının altından denize dökülen Tabakhane Deresi taştı taşacak...

SAHİL YOLU KAPATILDI... Debisi yükselerek taşan dere, şehri tehdit etmeye başladı. Derede su seviyesi köprülere değince Karadeniz Sahil Yolu tedbir amaçlı trafiğe kapatıldı.



BU GECE ÇOK KRİTİK: Tabakhane Deresi'nin debisinin sürekli yükseldiği gelen haberler arasında. Bu gecenin çok kritik olduğu yağışların devam etmesi durumunda derenin tüm ilçeyi sular altında bırakabileceği bildiriliyor.

Anonslar yapılıyor : Sağanağın devam ettiği ilçedeki Tabakhane Deresi'nin debisi, yükselmeye devam ediyor. Üzerindeki köprüler daha önce araç ve yaya trafiğine kapatılan derenin taşma ihtimali dolayısıyla belediye ekipleri, zarar görmemeleri için bölgeyi terk etmeleri yönünde vatandaşları anonslarla uyarıyor.





BİLANÇO AÇIKLANDI : Yaşanan felaket sonrası Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz bilançoyu açıkladı. Yılmaz bazı ilçelerde yaşanan selde 75 adet menfez ve 7 köprünün kullanılamaz hale geldiğini belirtti.

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI: HASAR ALT SEVİYEDE...Sel felaketiyle ilgili genel bir değerlendirme yapan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, can kaybının yaşanmadığını ve maddi hasarın da gösterilenden daha az olduğunu açıkladı. Oktay, "Şu an itibariyle mağdur, herhangi bir ihtiyacı olan ve karşılanmayan vatandaşımız bulunmamaktadır. Bir zihinsel dönüşüme ihtiyacımız var. Dere yataklarına gerek konut, gerek iş yeri yapımıyla alakalı bundan sonrasında çok daha hassas olmamız gereken bir döneme giriyoruz" açıklamasını yaptı.





AFETZEDELERİN BORÇLARI ERTELENECEK...Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ordu'daki sel felaketinden etkilenen çiftçilerin düşük faizli zirai kredi borçlarının, il ve ilçe müdürlüklerine müracaatları halinde erteleneceğini bildirdi. Pakdemirli, yaptığı yazılı açıklamada, tespit edilecek sigorta kapsamındaki hasarların, en kısa sürede tazmin edileceğini aktardı.

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ULAŞTIRMA BAKANI: KÖPRÜLER GÖÇTÜ : Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Ordu'daki selle ilgili olarak, "8 adet köprümüzde tahribat oluştu, bunların bir tanesi sahil yolunda olmak üzere 7 adedi göçtü, hizmet veremiyor." dedi.

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