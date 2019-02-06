Ünye kumsallarının doğal sağlık cevheri: ‘Manyetik siyah kum’

Karadeniz’e adını verdiği söylenen ve dünyadaki örneklere göre içerisinde bulundurduğu 20’ye yakın mineral ve bileşenlerin yanı sıra Karadeniz Teknik Üniversitesi hocalarının yaptığı araştırmalara göre içinde insan sağlığına zararlı ağır ve yabancı madde bulundurmamasıyla da dikkat çeken bölgedeki manyetik siyah kum, Ünye ilçesindeki yaklaşık 30 kilometrelik sahil bandında sıkça görülebiliyor. Sahildeki kumun içerisinde ortalama yüzde 58’lik oranla rastlanan manyetik siyah kum, ince yapısı ve kaliteli olması nedeniyle insan vücudunda düzenleyici bir etki uyandırarak bio-enerjiyi de düzenliyor.

1900'lü yıllardan beri insanlar tarafından ağrılar ve farklı tedavilerde de kullanılan manyetik siyah kumun, geçmişe dönük araştırmalara bakıldığında, binlerce yıl öncesinde de kullanıldığı anlaşılıyor. Özellikle İç Anadolu’dan Karadeniz'e inen ve İpekyolu olarak adlandırılan Akkuş, Niksar, Tokat, Sivas, şehirleri üzerinden insanların ağrılarına çözüm bulmak için geçmişte Ünye’ye geldikleri, siyah manyetik kumun olduğu kumsalda kuma gömülerek doğal tedavi yolları aradıkları belirtiliyor.

Ünye bölgesinde sıkça görülen manyetik kumun faydalarına dikkat çeken Ünye Belediye Başkan Vekili Mehmet Yaşar Sezgül, “Büyüklerimi kumun içerisinde ağrılarından kurtulması için her gün denize götürürdüm. Yıllardır Tokat, Niksar ve bu bölgeden de insanların gelerek kum banyoları yaptıkları ve bu vesile ile şifa bulduklarını biliriz. Dolayısı ile çok sayıda insan yaz aylarında gelir ve bu şifadan istifade etmeye gayret gösterirdi. Bu noktada tüm sıkıntısı ve ağrısı sızısı olan dostlarımızın, ülkemiz vatandaşlarının, yurt dışındaki insanların gelip Ünye manyetik siyah kumundan istifade etmelerini arzu eder ve kendilerine de şifalar dilerim" ifadelerini kullandı.