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Unutulan anahtar ölümüne neden oldu

Unutulan anahtar ölümüne neden oldu

Gaziantep'te unuttuğu anahtar nedeniyle eve giremeyince, beline bağladığı hortumla çatıdan evine girmeye çalıştı. Serdar Çelikay, hortumun kopmasıyla 20 metreden aşağıya düşerek hayatını kaybetti.

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Eklenme Tarihi: 03-04-2018 21:47 - Güncelleme: 03-04-2018 21:47

GAZİANTEP’te anahtarını evde unutan bir şahıs, çatıdan evine girmeye çalışırken beline bağladığı hortumun kopması sonucu yere düşerek hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Gaziantep’te Şahinbey İlçesine bağlı Vatan mahallesi 18 nolu sokakta 3 katlı evin en üst katında oturan Serdar Çelikay (25) anahtarını evde unutunca akıllara durgunluk veren bir yöntemle evine girmeye çalıştı. Evin çatı katına çıkarak, vücuduna bahçe hortumu bağlayan genç, çatıdan sarkarak evin açık olan penceresinden içeri girmeye çalıştı. Çelikay, bağladığı hortumun kırılması üzerine yaklaşık 20 metreden yere çakıldı. Görgü tanıklarının ihbarı üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları müdahalede Çelikayı’ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Polis ekiplerinin olay yeri incelemesinin ardından ise cenaze, otopsi işlemleri yapılmak üzere Gaziantep Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

Öte yandan olay yerine gelen Çelikay’ın yakınları ise sinir krizleri geçirdi.

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