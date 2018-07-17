Ünü sınırları aştı! Yılda 200 bini aşkın kişi ziyaret ediyor

SİNOP'un Erfelek ilçesinde yer alan, irili ufaklı 28 şelaleden oluşan Erfelek Tatlıca Şelaleleri Tabiat Parkı binlerce ziyaretçiye ev sahipliği yapıyor

Ünü sınırları aştı! Yılda 200 bini aşkın kişi ziyaret ediyor

Sinop'un Erfelek ilçesinde iki ormanın birleştiği derin vadi içerisinden akan, irili ufaklı 28 şelaleden oluşan Erfelek Tatlıca Şelaleleri, her yıl binlerce ziyaretçiyi ağırlıyor. Tarım ve Orman Bakanlığınca 2011 yılında tabiat parkı ilan edilen 720 dekarlık alana sahip Erfelek Tatlıca Şelaleleri, bölgenin en fazla ziyaret edilen tabiat parkları arasında yer alıyor.

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Ünü sınırları aştı! Yılda 200 bini aşkın kişi ziyaret ediyor

Yıllık ortalama 200 bini aşkın yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği tabiat parkı, bünyesinde bir kilometrelik iki farklı yürüyüş parkurunu bulunduruyor. Parkurlardan biri Doğa ve Milli Parklar 10'uncu Bölge Müdürlüğünce yapılırken, diğer parkur şelalelin doğal yapısından oluşuyor.

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Ünü sınırları aştı! Yılda 200 bini aşkın kişi ziyaret ediyor

Alabalık, kestane kargası, baykuş, ördek türleri, sincap, sansar, gelincik, tavşan ve karaca gibi yaban hayvanlarını barındıran tabiat parkının şelale bölgesinde, doğa yürüyüşü ve tırmanma gibi sosyal aktiviteler de gerçekleştiriliyor.

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Ünü sınırları aştı! Yılda 200 bini aşkın kişi ziyaret ediyor

Şelale koyu üzerinde bulunan ve tarihi geçmişleri 100 yıla dayanan iki su değirmeni de günümüzde dinlenme mekanı olarak ziyaretçilerine hizmet vermeye devam ediyor.

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