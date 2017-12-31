Ünü sanatçı son yolculuğuna uğurlandı

Akciğer kanseri nedeniyle dün yaşamını yitiren oyuncu, senarist ve yazar Ayşe Selen, bugün son yolculuğuna uğurlandı. Selen’in cenazesi, bugün Şişli Camisi’nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Feriköy Mezarlığı’nda toprağa verildi.. Selen’in cenaze törenine katılan sanatçı dostları gözyaşlarını tutamadılar. Geçirdiği akciğer kanseri nedeniyle 4 ay gibi kısa bir sürede vefat eden Ayse Selen'in oğlu Selim Selen ve eşi Şehsuvar Aktaş cenazede taziyeleri kabul etti. 62 yaşında yaşama veda eden Ayse Selen'in 29 yıllık eşi ve aynı zamanda tiyatrocu olan Şehsuvar Aktaş 'Bu kadar kısa sürede vefat etmesi bizi yasa boğdu, tedavi uygulamaya vaktimiz olamadı' dedi. Twitter

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Akciğer kanseri nedeniyle dün yaşamını yitiren oyuncu, senarist ve yazar Ayşe Selen, bugün son yolculuğuna uğurlandı. Selen’in cenazesi, bugün Şişli Camisi’nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Feriköy Mezarlığı’nda toprağa verildi.. Selen’in cenaze törenine katılan sanatçı dostları gözyaşlarını tutamadılar. Geçirdiği akciğer kanseri nedeniyle 4 ay gibi kısa bir sürede vefat eden Ayse Selen'in oğlu Selim Selen ve eşi Şehsuvar Aktaş cenazede taziyeleri kabul etti. 62 yaşında yaşama veda eden Ayse Selen'in 29 yıllık eşi ve aynı zamanda tiyatrocu olan Şehsuvar Aktaş 'Bu kadar kısa sürede vefat etmesi bizi yasa boğdu, tedavi uygulamaya vaktimiz olamadı' dedi. Twitter

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Akciğer kanseri nedeniyle dün yaşamını yitiren oyuncu, senarist ve yazar Ayşe Selen, bugün son yolculuğuna uğurlandı. Selen’in cenazesi, bugün Şişli Camisi’nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Feriköy Mezarlığı’nda toprağa verildi.. Selen’in cenaze törenine katılan sanatçı dostları gözyaşlarını tutamadılar. Geçirdiği akciğer kanseri nedeniyle 4 ay gibi kısa bir sürede vefat eden Ayse Selen'in oğlu Selim Selen ve eşi Şehsuvar Aktaş cenazede taziyeleri kabul etti. 62 yaşında yaşama veda eden Ayse Selen'in 29 yıllık eşi ve aynı zamanda tiyatrocu olan Şehsuvar Aktaş 'Bu kadar kısa sürede vefat etmesi bizi yasa boğdu, tedavi uygulamaya vaktimiz olamadı' dedi. Twitter

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