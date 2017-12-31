Ünü sanatçı son yolculuğuna uğurlandı

Akciğer kanseri nedeniyle dün yaşamını yitiren oyuncu, senarist ve yazar Ayşe Selen, bugün son yolculuğuna uğurlandı. Selen’in cenazesi, bugün Şişli Camisi’nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Feriköy Mezarlığı’nda toprağa verildi.. Selen’in cenaze törenine katılan sanatçı dostları gözyaşlarını tutamadılar. Geçirdiği akciğer kanseri nedeniyle 4 ay gibi kısa bir sürede vefat eden Ayse Selen'in oğlu Selim Selen ve eşi Şehsuvar Aktaş cenazede taziyeleri kabul etti. 62 yaşında yaşama veda eden Ayse Selen'in 29 yıllık eşi ve aynı zamanda tiyatrocu olan Şehsuvar Aktaş 'Bu kadar kısa sürede vefat etmesi bizi yasa boğdu, tedavi uygulamaya vaktimiz olamadı' dedi.
Akciğer kanseri nedeniyle dün yaşamını yitiren oyuncu, senarist ve yazar Ayşe Selen, bugün son yolculuğuna uğurlandı. Selen’in cenazesi, bugün Şişli Camisi’nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Feriköy Mezarlığı’nda toprağa verildi.. Selen’in cenaze törenine katılan sanatçı dostları gözyaşlarını tutamadılar. Geçirdiği akciğer kanseri nedeniyle 4 ay gibi kısa bir sürede vefat eden Ayse Selen'in oğlu Selim Selen ve eşi Şehsuvar Aktaş cenazede taziyeleri kabul etti. 62 yaşında yaşama veda eden Ayse Selen'in 29 yıllık eşi ve aynı zamanda tiyatrocu olan Şehsuvar Aktaş 'Bu kadar kısa sürede vefat etmesi bizi yasa boğdu, tedavi uygulamaya vaktimiz olamadı' dedi.
Akciğer kanseri nedeniyle dün yaşamını yitiren oyuncu, senarist ve yazar Ayşe Selen, bugün son yolculuğuna uğurlandı. Selen’in cenazesi, bugün Şişli Camisi’nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Feriköy Mezarlığı’nda toprağa verildi.. Selen’in cenaze törenine katılan sanatçı dostları gözyaşlarını tutamadılar. Geçirdiği akciğer kanseri nedeniyle 4 ay gibi kısa bir sürede vefat eden Ayse Selen'in oğlu Selim Selen ve eşi Şehsuvar Aktaş cenazede taziyeleri kabul etti. 62 yaşında yaşama veda eden Ayse Selen'in 29 yıllık eşi ve aynı zamanda tiyatrocu olan Şehsuvar Aktaş 'Bu kadar kısa sürede vefat etmesi bizi yasa boğdu, tedavi uygulamaya vaktimiz olamadı' dedi.
Cenazede taziyeleri kabul eden ve eşi Ayşe Selen'in ardından gözyaşı döken Şehsuvar Aktaş, eşi ile son olarak 'Aşk, ayrılık ve başka şeyler' adlı tiyatro oyununu sahneye koyduklarını belirterek 'Lanet olsun, oyunumuza o ismi ben koydum, 'aşk, ayrılık ve başka şeyler,' bu başka şeyler ölümmüş, keşke bu ismi koymasaydım, sanki bu vefat olacakmış gibi bu ismi koymuşum, çok üzgünüm, 29 yıldır evliyiz ve hiç bir birimizden ayrılmadık' dedi.
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