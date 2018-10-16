Ünlülerin yeni akımı: Bornozlu paylaşım!

Makyajsız fotoğraf, Fallingstars akımı derken şimdi de ünlüler arasında yeni bir akım başladı. Bornozlu paylaşım akımı...
ÖZGE ULUSOY
Özge Ulusoy bu fotoğrafı, "Sabah modum" notuyla paylaştı.
ALEYNA TİLKİ
Aleyna Tilki sosyal medya hesabından bornozla dans ettiği anları sosyal medya hesabından paylaştı.
BÜLENT ERSOY
Bülent Ersoy bornozlu halini, "bıcı bıcı yaptım" diyerek videoya almıştı.
Sefa Doğanay da Bület Ersoy'un taklidini yaptığı videoyu sosyal medya hesabı üzerinden, "Hala etkisinden çıkamadım? Bir diva parodisi de benden gelsin" sözleriyle paylaşmıştı.
GÖKSEL Göksel de, "Elimde olsa yırtardım gölgeni resmine vurmuş bir pazar günü... Ne güzel söylemiş şair" notuyla paylaştı.
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