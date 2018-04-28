Ünlülerin olay açıklamaları! Seda Akgül bakın ne demişti

Hülya Avşar, Seda Akgül, Burcu Esmersoy, Yeliz Yeşilmen ve daha birçoğu hepsi popüler isimler onları aynı cümle içinde buluşturan ise yaptıkları sansasyonel açıklamalar. İşte yaptıkları sıradışı açıklamalarla magazin gündemine oturan ünlüler...

Ünlülerin olay açıklamaları! Seda Akgül bakın ne demişti

Metin Hara: Sen hiç benim eski sevgililerimi Google’ladın mı?: Son dönemin popüler yüzlerinden Metin Hara, Adriana Lima ile ilişkisine inanmayanlara çok değişik laflar hazırlamıştı. Önce sevgilisinden 'yengeniz' diye bahseden ve bizlere ondan selam getiren Metin Hara, Ayşe Arman'a verdiği röportajla gerçekten ağzımızı açık bırakmıştı:

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Ünlülerin olay açıklamaları! Seda Akgül bakın ne demişti

"Tamam, fiziksel çok bir özelliğim yok ama sen hiç benim eski sevgililerimi Google’ladın mı? Aslı Tandoğan, Ekin Türkmen, Müge Boz, Beste Kökdemir. Bunlar benim eski sevgililerim. Hepsi inanılmaz güzel, kendi alanlarında inanılmaz başarılı, sempatik, yaratıcı, üretken ve çok güzel kadınlar. Hepsi de ünlü. Ben kimseye bir şey kanıtlamak durumunda değilim. Bugüne kadar de hep sessiz durdum. Birlikte olduğum kadınların hepsi zaten dünya güzeli ve dünya tatlısı. Muhteşem gönüllü kadınlar. Şimdi de kanlı canlı, gayet doğal, iki çocuk annesi, ailesine yardım eden Adriana Lima var hayatımda. Ben de onun hayatının bir parçasıyım. Nokta…"

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Ünlülerin olay açıklamaları! Seda Akgül bakın ne demişti

Seda Akgül: Erkek, maaşının üç katı tektaş almalı: Kısmetse Olur programıyla dikkat çeken ve yaptığı açıklamalarla gündeme bomba gibi düşen Seda Akgül, geçen aylarda TV8'de Hakan Ural'la birlikte sunduğu Gel Konuşalım'da şunları söylemişti: "Bir erkek evlenme teklif edeceğinde alacağı tektaş maaşının en az üç katı olmalı. Bu, uluslararası standartlarda böyledir."

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Ünlülerin olay açıklamaları! Seda Akgül bakın ne demişti

Seda Sayan: İnşaatlara git!: Seda Sayan, geçen aylarda programına konuk aldığı Ece Gürsel’e söyledikleriyle hepimizin ağzını bir karış açık bırakmıştı. “Sperm bankasından çocuk sahibi olur musunuz?” Sorusunu yanıtlayan Ece Gürsel’e “Kız yazık! Ne inşaat işçileri var, günah! Onlar insan değil mi? Doğurmak için ne bekliyorsun? Adamın genleri uygun, güzel adam, iyi adam, sırım gibi maşallah! Tuttuğunu koparıyor. Yap çocuğu, ne var! İnşaatlara git!” demiş ve kendisine sosyal medyadan tepki yağmıştı. Ardından kendini savunmak için söylediği “Benim babam da inşaat işçisiydi” açıklamalarını bir tarafa koyarsak, neye yanalım bilemedik… İnşaat işçilerini küçümsemesine mi, bunu ekranlardan yapmasına mı, genç bir kadını göz göre göre zor duruma düşürmesine mi? Sorunun cevabını bize siz söyleyin.

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