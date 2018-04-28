Ünlülerin olay açıklamaları! Seda Akgül bakın ne demişti

Hülya Avşar, Seda Akgül, Burcu Esmersoy, Yeliz Yeşilmen ve daha birçoğu hepsi popüler isimler onları aynı cümle içinde buluşturan ise yaptıkları sansasyonel açıklamalar. İşte yaptıkları sıradışı açıklamalarla magazin gündemine oturan ünlüler...

Metin Hara: Sen hiç benim eski sevgililerimi Google’ladın mı?: Son dönemin popüler yüzlerinden Metin Hara, Adriana Lima ile ilişkisine inanmayanlara çok değişik laflar hazırlamıştı. Önce sevgilisinden 'yengeniz' diye bahseden ve bizlere ondan selam getiren Metin Hara, Ayşe Arman'a verdiği röportajla gerçekten ağzımızı açık bırakmıştı: Twitter

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"Tamam, fiziksel çok bir özelliğim yok ama sen hiç benim eski sevgililerimi Google’ladın mı? Aslı Tandoğan, Ekin Türkmen, Müge Boz, Beste Kökdemir. Bunlar benim eski sevgililerim. Hepsi inanılmaz güzel, kendi alanlarında inanılmaz başarılı, sempatik, yaratıcı, üretken ve çok güzel kadınlar. Hepsi de ünlü. Ben kimseye bir şey kanıtlamak durumunda değilim. Bugüne kadar de hep sessiz durdum. Birlikte olduğum kadınların hepsi zaten dünya güzeli ve dünya tatlısı. Muhteşem gönüllü kadınlar. Şimdi de kanlı canlı, gayet doğal, iki çocuk annesi, ailesine yardım eden Adriana Lima var hayatımda. Ben de onun hayatının bir parçasıyım. Nokta…" Twitter

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Seda Akgül: Erkek, maaşının üç katı tektaş almalı: Kısmetse Olur programıyla dikkat çeken ve yaptığı açıklamalarla gündeme bomba gibi düşen Seda Akgül, geçen aylarda TV8'de Hakan Ural'la birlikte sunduğu Gel Konuşalım'da şunları söylemişti: "Bir erkek evlenme teklif edeceğinde alacağı tektaş maaşının en az üç katı olmalı. Bu, uluslararası standartlarda böyledir." Twitter

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