Ünlülerin mezun oldukları okullar

Şu an sanat dünyasında gündemi belirleyen ünlülerin hangi okullardan mezun olduklarını bilmek ister misiniz?

Şu an sanat dünyasında gündemi belirleyen ünlülerin hangi okullardan mezun olduklarını bilmek ister misiniz? Ünlülerin çoğu yaptıkları işlerle ilgili eğitim alıyor bazıları çocukluktan itibaren sanat eğitimi alırken bazıları ise üne kavuştuktan sonra özel eğitim alarak kendilerini geliştirdiler..İşte ünlülerin mezun oldukları okullar..Funda Arar İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuarı'ndan mezun oldu.

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Şu an sanat dünyasında gündemi belirleyen ünlülerin hangi okullardan mezun olduklarını bilmek ister misiniz? Ünlülerin çoğu yaptıkları işlerle ilgili eğitim alıyor bazıları çocukluktan itibaren sanat eğitimi alırken bazıları ise üne kavuştuktan sonra özel eğitim alarak kendilerini geliştirdiler..İşte ünlülerin mezun oldukları okullar.. Candan Erçetin İstanbul Üniversitesi Arkeoloji bölümünü bitirdi. Ardından yüksek lisans yapmak üzere Viyana Üniversitesi'ne gitti, ancak bir yıl sonra geri döndü. Twitter

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Şu an sanat dünyasında gündemi belirleyen ünlülerin hangi okullardan mezun olduklarını bilmek ister misiniz? Ünlülerin çoğu yaptıkları işlerle ilgili eğitim alıyor bazıları çocukluktan itibaren sanat eğitimi alırken bazıları ise üne kavuştuktan sonra özel eğitim alarak kendilerini geliştirdiler..İşte ünlülerin mezun oldukları okullar.. Beyazıt Öztürk Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik Bölümü mezunu Twitter

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