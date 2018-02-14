Ünlülerin inanılmaz değişimleri

Onları çoğunu uzun zamandır biliyoruz bazıları ünlü olduğunda henüz çocuktu bazıları ise neredeyse orta yaşa yakın ama onlar ilk günkü gibi değiller işte muhteşem değişimler...

Onları çoğunu uzun zamandır biliyoruz bazıları ünlü olduğunda henüz çocuktu bazıları ise neredeyse orta yaşa yakın ama onlar ilk günkü gibi değiller. Pek çoğu estetik yaptırdı, kilo aldı verdi, yaşlandı, evlenip boşandı ama her zaman gündemde olmayı başardılar. İşte ünlülerin yok artık dedirten muhteşem değişimleri... Twitter

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Onları çoğunu uzun zamandır biliyoruz bazıları ünlü olduğunda henüz çocuktu bazıları ise neredeyse orta yaşa yakın ama onlar ilk günkü gibi değiller. Pek çoğu estetik yaptırdı, kilo aldı verdi, yaşlandı, evlenip boşandı ama her zaman gündemde olmayı başardılar. İşte ünlülerin yok artık dedirten muhteşem değişimleri... Twitter

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Onları çoğunu uzun zamandır biliyoruz bazıları ünlü olduğunda henüz çocuktu bazıları ise neredeyse orta yaşa yakın ama onlar ilk günkü gibi değiller. Pek çoğu estetik yaptırdı, kilo aldı verdi, yaşlandı, evlenip boşandı ama her zaman gündemde olmayı başardılar. İşte ünlülerin yok artık dedirten muhteşem değişimleri... Twitter

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