Ünlülere şantaj yapan çetenin yazışmaları ortaya çıktı

Aralarında Pınar Altuğ, Gamze Özçelik ve Tamer Karadağlı gibi birçok ünlü isimlerin sosyal medya hesaplarını ele geçirip, şantaj yapan hacker çetesinin yazışmaları ortaya çıktı.

Ünlülere şantaj yapan çetenin yazışmaları ortaya çıktı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca, aralarında şarkıcı, gazeteci ve oyuncuların da bulunduğu kamuoyunun yakından tanıdığı 57 kişinin sosyal medya hesaplarını ele geçirip, şantaj yaparak para veya benzeri taleplerde bulunduğu öne sürülen 12'si tutuklu 18 şüpheliyle ilgili hazırlanan ve mahkemeye gönderilen iddianame üzerindeki inceleme işlemi tamamlanmıştı. İstanbul 46. Asliye Ceza Mahkemesi, iddianamenin kabulüne, ilk duruşmanın da 15 Ağustos'ta yapılmasına hükmetmişti.

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Ünlülere şantaj yapan çetenin yazışmaları ortaya çıktı

321 YIL HAPİS İSTEMİ: Şüphelilere, ''suç işlemek amacıyla örgüt kurma'', ''örgüte üye olma'', ''şantaj'', ''bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık'', ''bilişim sistemine hukuka aykırı olarak girme ve orada kalma'', ''bilişim sisteminin işleyişini engelleme veya bozma'', ''cinsel taciz'' ve ''hakaret'' suçlamaları yöneltilen iddianamede, şüpheliler hakkında 3 yılla bin 321 yıl arasında değişen oranlarda hapis cezaları istendi.

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Ünlülere şantaj yapan çetenin yazışmaları ortaya çıktı

YAZIŞMALAR ORTAYA ÇIKTI: Savcılığın delil olarak dava dosyasına koyduğu yazışmalar şaşırttı. Sezen Aksu, Tamer Karadağlı, Erdal Özyağcılar, Gamze Özçelik, Pınar Altuğ gibi ünlülere şantaj yapan ve kendilerini Ducky Layne grubu olarak tanıtan hacker'ların, WhatsApp grupları kurdukları, profillerinde de "Sosyal medya hesap uzmanı, kapanmış, silinmiş, çalınmış sayfalar kurtarılır" şeklinde tanıtımlar kullandıkları aktarıldı.

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Ünlülere şantaj yapan çetenin yazışmaları ortaya çıktı

O yazışmalardan bazıları şöyle:
* Ducky (Gökyar Ş.): Ünlü diyorsanız alayı ile konuşurum 8.000 ünlü var rehberde.
* Sanık Veysel D.: Yüzlerce hesap çaldım, sizlerle beraber Solmaz Kağan hesabı en son çalıp beraber sattık, tüm sanal paramı biriktirip dünya turu attım.

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