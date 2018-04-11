Ünlülerden Emniyet Teşkilatına kutlama mesajları yağdı

Polis Teşkilatının 173’üncü kuruluş yıldönümü çeşitli etkinliklerle kutlanırken, kendi canlarını hiçe sayarak vatandaşın can ve mal güvenliğini korumak için mücadele eden polislere kamuoyunun yakından tanıdığı ünlü isimlerden tebrik ve destek mesajları yağdı.

Yavuz Bingöl’den İbrahim Tatlıses’e, Seda Sayan’dan Esat Kabaklı’ya, Cengiz Kurtoğlu’ndan Alişan’a kadar çok sayıda ünlü sanatçı, kendi sosyal medya hesapları üzerinden yaptıkları görüntülü paylaşımlarla “10 Nisan Polis Haftası” nedeniyle Emniyet Teşkilatının bu özel gününü kutladı. Polise duyulan memnuniyetlerini dile getiren sanatçılar, görevleri başında kahramanca şehit düşen emniyet mensuplarına da rahmet diledi.

Türk Polis Teşkilatı, kurulduğu 10 Nisan 1845’ten bu yana ülkemizde huzur ve düzeni sağlamak için büyük çaba sarf ediyor.