Ünlüler Zeytin Dalı Harekatı'na destek için sınıra gitti

Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyindeki terör örgütleri ile mücadele etmek için başlattığı Zeytin Dalı Harekatı'na destek veren ünlü isimler sınır hattına gitti. Hatay'a giden ünlülerden İbrahim Tatlıses, 'Yaylalar' türküsünü Afrin'e uyarlayarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a söyledi.

Ünlüler Zeytin Dalı Harekatı'na destek için sınıra gitti

Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyindeki terör örgütleri ile mücadele etmek için başlattığı Zeytin Dalı harekâtına destek veren ünlü isimler sınır hattına gitti. Aralarında Ajda Pekkan, Yavuz Bingöl, Seda Sayan, İbrahim Tatlıses, Deniz Seki, Emel Müftüoğlu, Mustafa Sandal gibi ünlü isimlerin bulunduğu gruba milli sporcular ve gazeteciler de eşlik etti.

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Ünlüler Zeytin Dalı Harekatı'na destek için sınıra gitti

Ziyarete Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Beşiktaşlı futbolcular Tolga Zengin, Gökhan Gönül, Oğuzhan Özyakup, Necip Uysal, Galatasaraylı futbolcular Tarık Çamdal, Eray İşcan, altyapı antrenörü Gökhan Zan, milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu ve sunucu Esra Erol da da katıldı.

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Ünlüler Zeytin Dalı Harekatı'na destek için sınıra gitti

"MORAL VERMEYE GELDİK": Reyhanlı’daki sınır birliklerine gitmeden önce DHA’ya açıklama yapan Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, "Birazdan Sayın Cumhurbaşkanımızla beraber askerlerimizi ziyaret edeceğiz, askerlerimize moral vermeye ve güzel bir Pazar geçirmeye geldik" dedi.

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Ünlüler Zeytin Dalı Harekatı'na destek için sınıra gitti

Askeri kamuflajla Hatay'a gelen Mustafa Sandal ise "Sayın Cumhurbaşkanımızın daveti üzerine biz bayrağı, milleti, vatanın bütünlüğü için canını dişine takan, canını hiçe sayan askerlerimizi ziyaret etmek için buradayız. Onlara bir nebze moral verebilirsek ne mutlu bize, onlara destek olmak, moral vermek için sayın cumhurbaşkanımızın bu davetine iştirak ediyoruz" diye konuştu.

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