Ünlüler Zeytin Dalı Harekatı'na destek için sınıra gitti

Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyindeki terör örgütleri ile mücadele etmek için başlattığı Zeytin Dalı harekâtına destek veren ünlü isimler sınır hattına gitti. Aralarında Ajda Pekkan, Yavuz Bingöl, Seda Sayan, İbrahim Tatlıses, Deniz Seki, Emel Müftüoğlu, Mustafa Sandal gibi ünlü isimlerin bulunduğu gruba milli sporcular ve gazeteciler de eşlik etti.

Askeri kamuflajla Hatay'a gelen Mustafa Sandal ise "Sayın Cumhurbaşkanımızın daveti üzerine biz bayrağı, milleti, vatanın bütünlüğü için canını dişine takan, canını hiçe sayan askerlerimizi ziyaret etmek için buradayız. Onlara bir nebze moral verebilirsek ne mutlu bize, onlara destek olmak, moral vermek için sayın cumhurbaşkanımızın bu davetine iştirak ediyoruz" diye konuştu.