Ünlüler Zeytin Dalı Harekatı'na destek için sınıra gidiyor!

Zeytin Dalı Harekatı'na destek için aralarında sanatçı ve sporcuların da yer aldığı bir grup ünlü isim bugün sınır hattına gidiyor. Mehmetçiğe destek için Suriye sınırına giden sanatçıların arasında İbrahim Tatlıses, Ajda Pekkan, Seda Sayan, Emel Müftüoğlu, Mustafa Sandal gibi isimler var...
İstanbul'dan kalkacak uçakta, çok sayıda sanatçı ve sporcu var. Ünlü isimlerin sınırda Zeytin Dalı Harekatı'na destek için sınıra gidecekleri belirtildi. Beşiktaş Başkanı Fikret Orman ve oyunculardan Gökhan Gönül ile Oğuzhan Özyakup, Zeytin Dalı Harekatı'na katılan askerlere destek vermek için sınıra gidiyor.
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN DA BÖLGEDE OLACAK: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da bugün AK Parti Adana ve Hatay İl Kongrelerine katılmak üzere bölgede olacak.
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