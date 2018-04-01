Ünlüler Zeytin Dalı Harekatı'na destek için sınıra gidiyor!

Zeytin Dalı Harekatı'na destek için aralarında sanatçı ve sporcuların da yer aldığı bir grup ünlü isim bugün sınır hattına gidiyor. Mehmetçiğe destek için Suriye sınırına giden sanatçıların arasında İbrahim Tatlıses, Ajda Pekkan, Seda Sayan, Emel Müftüoğlu, Mustafa Sandal gibi isimler var...