Ünlüler Vartolunun düğününe akın etti

Cansu Tosun ve Erkan Kolçak Köstendil, dün akşam Antalya Adrasan Olimpos'ta düzenlenen festival konseptindeki düğün töreni ile evlendi. Cansu Tosun ve Erkan Kolçak Köstendil, "En mutlu günümüz festival gibi olsun" fikrinden yola çıkarak en mutlu günlerini bir festivale dönüştürdü ve hem kendileri hem de konukları için ölümsüzleştirdi